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猛龍過江／台灣格鬥巔峰之戰　12日鎖定ET直播

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▲▼ 猛龍過江宣傳海報 。（圖／猛龍過江官方提供）

▲猛龍過江格鬥賽12日和平館開打。（圖／猛龍過江提供）

記者洪偵源／綜合報導

猛龍過江職業技擊爭霸賽，12日在北市和平館點燃戰火，台灣MMA好手吳仲凱、李俊翰以及吳巧貞將面對國外好手踢館，以及匯集亞奧運國手劉威廷、楊宗燁等人的跆拳道鐵籠賽，格鬥迷不容錯過，《ETtoday》也將於晚間6點起同步直播，將精彩賽事第一時間呈現。

猛龍過江格鬥賽事推出以來就受到好評，不但有當今最受歡迎的MMA，還納入跆拳道、散打、極真空手等項目，都是拳拳到肉、真槍實彈的近身肉搏戰，連跆拳道都要脫下護具、頭盔，以最原始的跆拳道風格較量。

台灣首位打入UFC的ROCKY李俊翰將迎戰三連勝的英國格鬥新秀洛克（Shem Rock），34歲格鬥「新秀」、有「最強牙醫助理」之稱的女將吳巧貞，將迎戰菲律賓老將米克（Dolores Meek）。

吳巧貞29歲才接觸MMA，在格鬥界仍屬新人，雖已34歲，但沒有給自己的格鬥生涯設停損點，她曾說每次比賽都會有目標，但退休沒有時間表，還要把握機會多享受這項運動帶來的樂趣。

▲吳仲凱。（圖／記者張克銘攝）

▲吳仲凱。（圖／記者張克銘攝）

旅居美國的吳仲凱，要面對的是菲律賓選手麥達拉（Roberto Medalla），自信但不自滿的他，認為對手可能是最強的，但不一定狀態最好，加上自己在主場出賽，壓力都會在對手身上。

跆拳道的「武跆王」賽事方面，是12日的另一場重點項目，尤其壓軸的男子團體賽，由國內大專勁旅台體大與彰師大交手，台體大有奧運國手劉威廷領軍，彰師大有亞運國手楊宗燁率隊。

彰師大是上一輪武跆王盟主，徐晧宸是上一輪隊上得分王，這次加入經驗豐富的學長楊宗燁，此次還增設KO獎金，台體大已經放話要踢爆彰師大，雙方陣容都是國家隊一時之選，預料在鐵籠內有一番激烈爭鬥。

猛龍過江所有賽事，將從下午1點開始進行各項目賽事，《ETtoday》將於12日晚間6點開始進行直播，無法親自前往和平館觀戰的格鬥迷，可鎖定《ETtoday》帶來的精采直播。

▲吳巧貞。（圖／記者張克銘攝）

▲吳巧貞。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 猛龍過江RFC劉威廷跆拳道武跆王楊宗燁
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