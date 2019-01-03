猛龍過江／給自己一個舞台　陳聖心武跆王重溫選手夢

▲陳聖心。（圖／陳聖心提供，下同）



記者洪偵源／綜合報導

陳聖心畢業自跆拳道名校台灣體大，但選手生涯一直未有顯赫成績，甚至從對打轉練品勢，最後因生涯規劃，不得不結束選手生涯，沒有機會登上大舞台的她，在猛龍過江看到了機會，決定再給自己一次機會，以及一個舞台。

即便出身名校，好手多如過江之鯽的跆拳道賽場，陳聖心難以留下屬於自己的足跡，她說：「我在大三那年巔峰，但還是很遺憾沒有對練成績，很難過！」之後在教練建議下轉練品勢。

陳聖心提到：「周桂名（台體大技擊運動系主任）教練跟我說一句話：『要享受站在舞台上比賽的過程』，所以後來我轉品勢，但遇到人生該規劃的時候，所以選手生涯就停了。」

畢業後若無國家隊資格，選手往往面臨繼續升學或就業的考量，意味著選手時代將畫下句點，陳聖心也面臨這個關卡，後來她在教練建議下念研究所，並開始教練工作，目前在宜寧高中任教。

猛龍過江技擊爭霸賽「武跆王」項目亮相後，陳聖心看見了機會，「知道有武跆王的比賽又燃起我當選手的感覺，所以找學妹他們來試試看。」

陳聖心找來了台體大學妹黃薇如、紀雅晴和鄭席主組成台體聯隊參加武跆王女子組團體賽，她要再一次享受踏上舞台的感覺。

猛龍過江職業技擊爭霸賽在1月12日在和平籃球館進行

13;00-1700武跆王&業餘格鬥賽

18:00-20:00 格鬥王&武跆王團體賽