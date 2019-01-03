猛龍過江／名將許家霖復出　武跆王重溫踢擊得分快感

▲許家霖。（圖／資料照／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／綜合報導

大受好評的猛龍過江職業技擊爭霸賽「武跆王」項目，將於12日再度於北市和平館登場，這一回有不少前任與現役跆拳道國手參戰，包括2013年普埃布拉世錦賽銀牌許家霖，將是睽違許久的復出戰。

許家霖2009年香港東亞運以17歲年紀，踢下當時中華代表團第一面金牌，隔年廣州亞運又打下一面銅牌，身高不到170公分，卻能以技術彌補先天劣勢在長人如林國際賽場站穩腳步。

2013年世錦賽鍍銀，是許家霖3度挑戰這項僅次於奧運的國際賽大賽的成果，之後在中華隊世代交替的浪潮下，許家霖幾次國手選拔失利後，也逐漸淡出國家隊，並於2016年卸下選手身份。

已經成家目前在西苑高中擔任教練的許家霖，這次在台體大學弟詢問下，對武跆王產生興趣，加上不穿護具，回歸過去他擅長的傳統護具打法，「我個人還蠻適合這種打法的！」

傳統護具時代的跆拳道賽事，輕量級選手以輕盈多變的足技，構成精彩的腳上對決為人稱頌，但在電子護具時代來臨後，講求得分效率，動作過於單一，且身高逐漸成為重要條件，精采度已大打折扣，許家霖也是在這一波浪潮下，自覺已無競爭優勢，逐漸退出戰場。

面對久違的戰場，許家霖說：「以前打傳統護具的時候訓練時也都真的在踢沒有在克制！」參加武跆王對他來說，就是想再體驗以前打傳統護具時得分的快感。

許家霖此次參加武跆王男子68公斤級個人賽，對手是來自彰師大的朱博翔，年僅18歲的朱博翔，曾入選2016年本那比世青賽中華隊國手。

猛龍過江職業技擊爭霸賽在1月12日在和平籃球館進行

13;00-1700武跆王&業餘格鬥賽

18:00-20:00 格鬥王&武跆王團體賽