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猛龍過江／對手過磅超重　最強牙醫助理放話勝利留台灣

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▲▼ 猛龍過江格鬥賽記者會 。（圖／記者洪偵源攝）

▲吳巧貞與對手米克。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

猛龍過江職業技擊爭霸賽，將於12日在北市和平館點燃戰火，11日率先進行過磅記者會，台灣旅美好手吳仲凱，依舊不改謙虛本色，賽前嗆聲充滿自信卻不自傲的態度，贏得熱烈掌聲，而「最強牙醫助理」吳巧貞的菲律賓對手47歲老將米克（Dolores Meek）體重超重，被扣30%出場費，以及2分的罰分。

猛龍過江2017年首度推出就深受好評，特別是招牌的MMA賽事，以及受到熱烈迴響的「武跆王」，11日的過磅記者會針對職業組MMA賽事進行過磅，且照例要讓選手進行賽前嗆聲。

旅美的吳仲凱，雖然學習的是近代的MMA技術，卻仍保有中華文化傳統的武者風範，向來允許自己有自信但不允許自傲，對於即將過招的菲律賓選手麥達拉（Roberto Medalla），他說：「他還沒被擊倒過，對我是很大的挑戰，但我仍會呈現出一場好的表現給大家！」

吳巧貞此次迎戰菲律賓47歲老將米克，在過磅記者會上超重4.2磅，被扣30%出場費，並判2分的罰分，而吳巧貞表示：「歡迎妳來到台灣，但我還是會把勝利留在台灣。」並預告會在入場時有別出心裁的準備。

吳巧貞與米克屬於「草量級」選手，體重界定在105磅到115磅以下，美籍華裔出身的米克，已經超重不少，依規定扣30%出場費，前一次吳巧貞對上南韓的朴妍和，對方也是過磅時超重。

12日下午1點起，將依序進行MMA業餘組以及跆拳道的「武跆王」賽事，職業組MMA從下午6點起進行，《ETtoday》也將在6點起進行直播服務，壓軸賽為台體大和彰師大男子跆拳隊的交手。

▲▼ 猛龍過江格鬥賽記者會 。（圖／記者洪偵源攝）

▲吳仲凱。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 猛龍過江RFC吳仲凱猛吳巧貞
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