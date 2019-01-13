JHBL／七賢禁區救星　蕭豫玟仍要繳學費

▲蕭豫玟。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

蕭豫玟球齡很短，卻成為七賢國中女籃的強力支援，球隊一路打到外卡，再艱辛地2連勝晉級，她也不斷在成長，但終究還是需要繳學費，8強還有更艱難的考驗在等著她。

七賢上屆內線主力郭虹廷畢業，原本有培養接棒禁區的王邦馨以及雙胞胎羅琇如與羅惠如，卻相繼離隊，也讓身高不高的鋒衛群，增添了不小的威脅。

國二的蕭豫玟，國一才開始接受籃球訓練，國小練過田徑，球齡非常短，基本上能徹底發光的時候是在國三，不過她這屆在學習階段也明顯有成長。

蕭豫玟在外卡賽第二場面對石牌國中一役，攻下13分、21籃板，其中防守籃板佔了14顆，也由於她衝搶籃板的強勢，陳嬿恩和陳郁楹更能放手切入挑戰懷生禁區。

蕭豫玟也說，自己一路打到現在，這一戰衝搶籃板也更用力，前幾場打得不是很好，受到教練激勵，練了籃球沒多久，就碰到外卡這般激烈的賽事，也打得很緊張。

七賢教頭唐敏華表示，蕭豫玟雖有進步，但仍要再加強防守觀念，「內線是我們關鍵的防區，

她的觀念還未成熟，常常對手離她遠遠的，她就已經把雙手舉起來。」

不過包括蕭豫玟在內的主力，都有傷勢困擾，她左腳踝也扭傷過，七賢教練團將先讓傷兵養傷，然後針對防守做強化，特別是蕭豫玟。