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76人菜鳥一定要認識的福來雞　不會買要倒大楣

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▲▼ Landry Shamet 。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙米特曾因未履行菜鳥的義務被唸。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

菜鳥幫老鳥服務，是NBA乃至於北美各職業運動傳統文化，在76人隊上，就必須幫前輩買一間名叫「福來雞」（Chick-fil-A ）的餐點，而且最好是球隊上飛機前就買到。

福來雞是美國老牌速食連鎖店，總裁曾因公開反對同性婚姻引起軒然大波，反而名氣高漲，主要提供雞肉三明治餐點，也是76人菜鳥們必買的餐點。

原本76人菜鳥要做的，就是提供雞肉三明治，但不知為何變成為得買「福來雞」的傳統，理察森（Jason Richardson）就說，他退役前在76人待了3季，那時「福來雞」就變成傳統。

去年11月76人搭專機準備飛客場出戰溜馬，起飛前一1小時，麥康諾（T. J. McConnell）發現機上沒有「福來雞」就頗為不悅，認為新秀沙米特（Landry Shamet）該被譴責。

沙米特當然知道這項傳統，這是老將雷迪克（JJ Redick）教會他的，他對「福來雞」位置與車程瞭若執掌，甚至球隊有專用的電話號碼和當地的「福來雞」店面合作方便訂餐。

沙米特說，他那時沒買是因為大家告訴他那天不需要，不過麥康諾認為，這是球隊傳統，得知道自己的身份，這是該做的事情。

麥康諾自己也跑腿過，當時他同期的隊友還有人不甩這項傳統，他還是乖乖照做，不管前輩要不要吃，他都會問清楚後去買，「因為我聽過其他菜鳥做過更糟的事情。」

西蒙斯（Ben Simmons）就是少數不會要菜鳥買「福來雞」的前輩，他菜鳥年因傷報銷，等回到球隊已經不是菜鳥，但他認為吃速食不健康所以不吃「福來雞」，但他會出錢讓晚輩去幫大家買。

▲▼ Ben Simmons 。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯是隊上少數不吃福來雞的球員。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA76人福來雞
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