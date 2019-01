澳網／沙芭蓮卡原味頭帶　女球迷搶到被保全請出場

▲莎芭蓮卡。(圖/達志影像/美聯社)



記者洪偵源/綜合報導

沾滿汗水與汗臭味的頭帶,一般人看了可能皺眉頭,但若是知名選手用過的,地位就不同了,澳網賽場就出現兩名女性球迷為了搶白俄羅斯選手沙芭蓮卡(Aryna Sabalenka),最後必須出動保安的插曲。

兩名上了年紀的女球迷,為了搶薩巴倫卡的頭帶,展現不輸男性的剽悍,雖然沒有發生肢體衝突,但兩人抓著頭帶互不相讓,誰也不願先鬆手,過程全被對面觀眾席的球迷拍了下來。

這場對峙大約進行了5分鐘,現場工作人員也只能苦笑,最後預防衝突過大的情況下,大會的保全人員不得不出面,把兩人請出場,過程也被攝影師布雷爾(Hamish Blair)拍下。

根據布雷爾的描述,兩名球迷沒有再回到球場,甚至沒人保留頭帶,因為頭帶最後出現在保全人員的手上。

這就是現場看澳網的魅力,選手有時會出奇不意送給觀眾一些東西當紀念品,這些「彩蛋」比任何紀念品都有價值,也難怪這兩名球搶成這地步,但結果來看似乎有點意氣用事。

This is the greatest thing I’ve seen at the #AusOpen⁠ ⁠!



Two old ladies fighting over Aryna Sabalenka’s headband, which she threw into the crowd! ????



Security came and escorted both women from the stadium. They also took the headband away as neither of the ladies would let go. pic.twitter.com/tv0I2mdaTt