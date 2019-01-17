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澳網／沙芭蓮卡原味頭帶　女球迷搶到被保全請出場

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▲白俄羅斯網球選手Aryna Sabalenka （圖／達志影像／美聯社）

▲莎芭蓮卡。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

沾滿汗水與汗臭味的頭帶，一般人看了可能皺眉頭，但若是知名選手用過的，地位就不同了，澳網賽場就出現兩名女性球迷為了搶白俄羅斯選手沙芭蓮卡（Aryna Sabalenka），最後必須出動保安的插曲。

兩名上了年紀的女球迷，為了搶薩巴倫卡的頭帶，展現不輸男性的剽悍，雖然沒有發生肢體衝突，但兩人抓著頭帶互不相讓，誰也不願先鬆手，過程全被對面觀眾席的球迷拍了下來。

這場對峙大約進行了5分鐘，現場工作人員也只能苦笑，最後預防衝突過大的情況下，大會的保全人員不得不出面，把兩人請出場，過程也被攝影師布雷爾（Hamish Blair）拍下。

根據布雷爾的描述，兩名球迷沒有再回到球場，甚至沒人保留頭帶，因為頭帶最後出現在保全人員的手上。

這就是現場看澳網的魅力，選手有時會出奇不意送給觀眾一些東西當紀念品，這些「彩蛋」比任何紀念品都有價值，也難怪這兩名球搶成這地步，但結果來看似乎有點意氣用事。

關鍵字： 澳網Aryna Sabalenka
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