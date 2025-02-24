盼巴特勒成為「伊古達拉 2.0」 勇士主帥：他們能做一樣的事

▲勇士期盼巴特勒能複製伊古達拉的成功。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士新援巴特勒（Jimmy Butler）今（24）日完成了灣區主場首秀，而王朝功臣伊古達拉（Andre Iguodala）也在同一天退役9號球衣。巴特勒2月初被交易至勇士，球迷認為他就像新版伊古達拉，能帶給勇士的化學效應非常相似，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）贊同這觀點，認為巴特勒能做出一樣的貢獻，特別是在「穩定球隊」的方面。

伊古達拉在2015年榮獲NBA總冠軍賽MVP，原本在七六人、金塊擔任王牌的他，加入勇士後聽從安排從替補出發，輔佐柯瑞（Stephen Curry）開啟了勇士王朝。而巴特勒則是被賦予了讓現存勇士核心成員再奪1次總冠軍的使命。

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理想的身體條件、健壯的體格、強悍的運動能力、卓越的籃球智商、精湛的基本功、極具感染力的領導力等，都是伊古達拉和巴特勒的特點，柯瑞談到2人的相似之處時表示，「當他們在場上時，通常好事就會發生，你會喜歡這種球員，他們懂比賽，擁有高籃球智商，能讓身邊的隊友變得更好，這在NBA是非常珍貴的。」

▲勇士柯瑞（左）、巴特勒（右）。（圖／達志影像／美聯社）

總教練柯爾過去常稱伊古達拉為「保母」，因為他能夠在場上約束柯瑞、格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）所帶來的「瘋狂」，柯爾認為巴特勒能扮演相同的保母角色。

「這正是巴特勒為我們帶來的價值，他讓球隊多了一份冷靜。」柯爾表示，「這種穩定的氣場，恰好能平衡柯瑞與格林的瘋狂能量，而這股瘋狂正是我們的強項，但如果沒有制衡，它可能會適得其反，而巴特勒的存在能取得平衡。」

▲勇士巴特勒（右）。（圖／達志影像／美聯社）

賽季初，勇士曾打出12勝3敗的戰績，此後卻一路下滑，直到巴特勒的到來才止住頹勢。目前勇士隊在巴特勒加盟後戰績為5勝1敗，目標是衝擊西區第6種子，避免落入附加賽。

柯爾認為巴特勒的無私球風能無縫銜接勇士，「這幾乎不需要任何調整，因為巴特勒的比賽風格就是讓球隊運轉起來，而我們一直都是靠球的流動來獲勝的，所以他完全符合我們的打法。」

▲勇士巴特勒（後）。（圖／達志影像／美聯社）

數據顯示，當巴特勒與格林同時在場時，勇士的防守是全聯盟第2的強度。在目前累計150分鐘的樣本中，這組合每百回合僅失108分，使對手得分非常困難。

勇士前鋒穆迪（Moses Moody）也讚揚巴特勒的防守影響力，「他的防守意識很強，能夠抄截、施壓、補防，加上格林持續做他一直在做的事，這會讓我們所有人更專注於防守端。」