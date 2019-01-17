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澳網／女人做自己的冠軍　小威將登超級盃廣告

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▲霍普曼盃，小威廉絲。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威將登超級盃廣告。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

超級盃的一大賣點，就是在比賽中登場的廣告與電影預告，小威廉絲（Serena Williams ）也將登上這個熱門的廣告時段，對女性同胞傳達女人也跟男人一樣優秀，可以定義自己人生的理念。

小威在捍衛女性地位一向不遺餘力，也曾說出女性自人類歷史以來，就比男性更優秀，尤其孕育生命的責任是女性所有，超級盃登場的廣告，也是以女性為主的廣告內容。

小威在一支由女性導演操刀的交友APP《Bumble》廣告中亮相，《Bumble》與一般交友軟體不同的是，它強調女士優先，在生活、愛情、商業幫助女性邁出成功第一步。

在職業網壇上驚人的成就，也是《Bumble》看上小威的原因之一，事業、愛情都得意，還生了孩子，「我們就像世界上其他男性一樣，同樣地聰明、務實！」小威如此說。

「每個人有能力撰寫屬於自己的故事。」小威表示，女兒出生後，她更加明白要如何引導女兒成長，「我可以鼓勵她和全世界的女性一樣，有冠軍的思維，定義自己的生活。」

《Bumble》在2014年推出，小威是全球品牌大使，全世界共有4700萬名用戶，小威一直是該產品強力形象代言人。

▲美國網球女將小威廉絲(Serena Williams)。（圖／路透社）

▲小威廉絲。（圖／路透社）

關鍵字： 澳網Serena Williams
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