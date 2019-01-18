澳網／瑞士特快車橫掃第三輪　生涯17度叩關16強

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

尋求澳網男單三連霸的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），17日在男單第三輪面對21歲美國選手佛里茨（Taylor Fritz），以6比2、7比5、6比2橫掃過關，生涯第17度晉級澳網16強之林。

費德勒生涯6度奪下澳網冠軍，從1999年首度參賽起，2002年起，連續13年澳網至少16起跳，直到2015年才中斷，隔年他又闖進4強，接著在2017年與2018年完成衛冕。

生涯對戰紀錄上，費德勒曾在2016年斯圖加特網賽，以2比1的盤數擊敗佛里茨，時隔2年多澳網再度遭遇，這場於羅德拉沃競技場的賽事，也是費德勒生涯第100次在此出賽。

費德勒第一盤就兩度破掉佛里茨的發球局，很快來到5比1的領先，最終只花20分鐘就拿下這一盤，第二盤佛里茨靠著較佳的發球，並降低失誤，費德勒一度以2比3落後。

接著費德勒又追到3比3，並在力保自己發球局情況下，於第11局首度破掉對手發球局，來到6比5領先，跟著以ACE保住發球局，連拿兩盤取得聽牌優勢。

第三盤費德勒兩度取得破發，第6局轟出ACE完成保發，取得5比1領先，佛里茨陷入退無可退的發球局，但仍被費德勒逼出2個賽末點，並在1點未失的情況下就收下比賽。