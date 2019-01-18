亞運克拉術／金牌藥檢未過取消成績　楊憲慈遞補上銀牌

▲楊憲慈。（圖／資料照／記者洪偵源攝，下銅）



記者洪偵源／綜合報導

2018年雅加達─巨港亞運克拉術項目，我國女將楊憲慈原本在女子78公斤級獲得銅牌，因金牌的烏茲別克選手尤達雪娃（Kumush Yuldashova）藥檢未過被取消成績，楊憲慈將遞補成為銀牌。

楊憲慈當時亞運在4強面對尤達雪娃，原本有兩個半勝優勢，但是第二次半勝經裁判改判，認為違規在先而取消，後來又被對方翻摔而落敗，與越南選手並列銅牌。

不過尤達雪娃沒有通過藥檢，成績遭到取消，原本銀牌蒙古選手Agony Munkhtsetseg遞補成金牌，而敗給尤達雪娃的楊憲慈，則遞補上銀牌。

此消息經國際克拉術總會發佈，並經過中華民國克拉術協會證實公佈，楊憲慈的國光獎章也將生為二級二等，獎金也會依規定補足。

因此，中華隊在亞運克拉術的成績為1銀、1銅，中華代表團在該屆亞運總成績為17金、20銀、30銅，獎牌榜的名次沒有變動，依舊排名第七。

楊憲慈是柔道選手出身，最早是田徑選手，常溜到柔道隊隊上吃早餐被抓包，反而被教練看上潛力，2008年爭取北京奧運資格失利，但曾在2009年世界運動會獲得柔術銀牌。

不過楊憲慈平常征戰70公斤級，但亞運沒有這個量級，楊憲慈升上78公斤級挑戰，同時帶著頸部嚴重傷勢，嚴重時連杯子都拿不動，出賽時醫療團都在旁待命，最終替中華隊奪下獎牌。