澳網／率先進16強　費爸看好蠻牛出線

▲費德德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者洪偵源／綜合報導

費德勒（Roger Federer）在男單第三輪6比2、7比5、6比2拍落美國選手佛里茨（Taylor Fritz）晉級16強，由於比賽球場屋頂關閉，讓他有夜間出賽的感覺，並看好夜場的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）能夠晉級。

賽事多半排在夜場的費德勒，難得在白天出賽，不過羅德拉沃球場賽事進行時，屋頂呈現關閉狀態，他笑說：「今天就像今晚一樣！」感覺像在夜間出賽一樣，他也以三盤橫掃對手過關。

費德勒面對21歲的佛里茨，雙方曾在2016年在斯圖加特網賽交手，當時費德勒2比1盤數獲勝，第一盤花了20分鐘就拿下，遇到較激烈抵抗的是第二盤，但費德勒仍憑藉較好的發球質量拿下。

佛里茨第二盤錯失大老機會，第三盤兵敗如山倒，讓費德勒收下生涯第17張澳網16強門票，賽後費德勒也說，佛里茨的二發讓他必須更專注對付，幾次得分也拿得很艱難。

16強費德勒將面對希臘選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），費德勒說對方也是屬於全面的選手，也很期待交手。

談到晚間場出賽的納達爾，費德勒說納達爾的對手德米納爾年輕，也很有潛力，不過他仍舊看好納達爾可以晉級。