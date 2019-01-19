HBL／8強前進和平館　松山、南山第三度扛壓軸

▲HBL8強賽首度於和平館開打。（圖／記者季相儒攝）



記者洪偵源／綜合報導

高中體總18日公佈107學年度HBL男女甲級8強賽程，訂於2月18到25日，在北市和平館與台北體育館兩地開打，每回對決都引起話題的松山高中與南山高中，再度扛下轉播壓軸場的主角。

本屆HBL8強賽，原本訂於17日至24日開打，後來高中體總順延一天，場地原本屬意新莊體育館和板橋體育館，但兩座場館的場館修繕時程，恰好與8強賽程衝突。

之後高中體總選定和平館作為8強場地，也是和平館啟用以來，第一次有HBL賽事進駐，副場地曾考慮過和平館副館以及隔壁的大安運動中心，後來決定在熟悉的台北體育館舉行。

和平館每天12點20分展開第一場比賽，18日由滬江高中和永仁高中率先交手，台北體育館則在下午2點開始第一場比賽。

衛冕軍松山與南山之戰，訂於25日晚間7點，也是男子組8強最後一場賽事，這是繼104與105學年度後，雙山再度扛壓軸場卡司。

104學年度松山在8強81比77擊敗南山，當時南山落後超過30分急起直追，後來決賽兩軍對壘，南山64比56粉碎松山連霸美夢。

105學年度雙山再度於8強相遇，同樣被排在壓軸場，南山當時73比65擊敗松山，可是決賽松山74比62讓南山連霸夢碎，也是HBL連3屆出現此戰落敗的球隊，最後拿冠軍的情況。

本屆松山與南山陣容都相當不錯，兩隊從預賽起至晉級8強，都只輸過1場，雙方交戰也是啦啦隊動員最熱絡的時候。