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高中木聯／味全有意重返職棒　劉義傳樂觀其成

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▲▼ 高中木棒聯賽，花體劉義傳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲劉義傳。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／高雄報導

近日有關味全重返職棒的話題，引起廣泛討論，也是職棒球員退役的花體教頭劉義傳認為，有企業願意再投入職棒絕對是好事，但希望能實踐承諾，給打球的孩子們更多的舞台，甚至希望職棒再現6隊的話更好。

劉義傳職棒生涯初期是三商虎球員，後來在兄弟擔任球員兼投手教練，跟著轉往興農擔任教練，後來回歸基層，在故鄉花蓮擔任花體棒球隊教練，職棒元年他就參與和味全爭冠的精彩戰役。

當年總冠軍賽第三場，劉義傳與黃平洋演出精采對決，但該場由味全帶走勝利，劉義傳承擔敗戰投手，後來劉義傳也見證三商、味全相繼走入歷史。

「有企業再度發出這樣的訊息，我是樂觀其成，但要做出承諾，希望不要只是搏版面而已，要付諸實行。」劉義傳認為，增加球隊是好事，能再回到6隊規模更好。

劉義傳說，職棒隊伍增加，打球的孩子們未來有更寬闊的舞台與機會，昔日的老對手有意願重回職棒，能實行當然是好事。

同時職棒目前已經開放高中球員投入選秀，劉義傳認為，目前4隊規模，他態度比較保守，會希望球員先進大學磨練、讀書，再思考加入職棒的可能性，若是6隊則沒有問題。

「日本職棒兩個聯盟、12隊，很多頂級高中球員甚至是第一指名熱門，這邊（台灣）的話只有4隊其實要再好好思考。」劉義傳提到，這也是樂於見到味全或其他企業再投入職棒的原因，就是能讓孩子有更多舞台。

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關鍵字： 高中木聯花蓮體中味全龍三商虎劉義傳
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