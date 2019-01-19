澳網／德國金童重砲轟垮地主希望　生涯首闖16強

▲維茲列夫。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

名列男單4號種子的「德國金童」茲維列夫（Alexander Zverev），19日碰上持外卡晉級的地主選手波爾特（Alex Bolt）靠著強勢的發球，全場轟出14記ACE，以6比3、6比3、6比2晉級，生涯首闖澳網16強。

維茲列夫去年拿下ATP年終賽冠軍，且是睽違20年再度有選手能先後擊敗一、二號種子奪冠，當時維茲列夫先後擊敗費德勒（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）登頂，讓全世界都認識這位德國新生代。

波爾特是澳網目前僅存的4名左撇子選手，但世界排名154，且ATP巡迴賽只有3場勝利，也在澳網擊敗名將西蒙（Gilles Simon）晉級，但仍難以和維茲列夫抗衡，雖有地主觀眾一面倒力挺，也屢有佳作，但維茲列夫終究穩定性較佳，順利拿下勝利。

打出14記ACE的維茲列夫，強力發球總能在關鍵時刻建功，曾打出時速219公里的發球，且一發質量也高過波爾特，非受迫性26次，也低於波爾特的38次，不過波爾特經此一戰積分大補，之後可以參加較多高層級的比賽。

賽後維茲列夫也表示，波爾特日後有可能成為排名前50大的選手，波爾特的表現不可思議，他自己則更專注在自己的發球等各方面，也期待下一輪的比賽。