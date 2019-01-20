高中木聯／林子宸、陳子祈連線逆轉　玉里2連勝

▲陳子祈。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／高雄報導

107學年度高中棒球聯賽木棒組第一階段賽事，玉里高中與大理高中纏鬥9局，落後的玉里在林子宸、陳子祈打線串聯下，以5比2逆轉勝，收下第一階段賽事2連勝。

玉里和大理6局掛蛋，大理佔有較多的得點圈機會，但玉里總能化解危機，直到7局下終於被大理敲開得分大門。

董秉睿7局下一上場就敲三壘安打，1出局後林庭宏以短打強迫取分奏效，玉里0比1落後，但在8局上就吹起反攻號角。

戴立德8局上敲三壘滾地，野手沒攔下佔上一壘，跟著胡嘉駿犧牲觸擊，大理此時更換投手推上葉林鑫把關，結果林子宸隨即敲安打追平比數，陳子祈二壘彈跳球野手沒擋下再拿1分。

2比1領先的玉里，8局下就遭受大理的威脅，偕俊弘安打上壘後，隨即被犧牲觸擊推進二壘，下棒李展毅投手前彈跳球，造成守備失誤，形成一、三壘有人。

此時玉里投球的陳家偉先三振掉林聖榮，跟著再讓石偉誠敲出外野飛球出局，9局上林子宸、陳子祈再度帶領玉里攻下3分，陳家偉9局下雖然掉1分，但是確實關門成功。

玉里教頭蕭良吉表示，在雙方形成守備戰的情況下，能夠掌握對方換投時機得分，除了球員的臨場反應，就是預測到對方的策略，「可以說是猜到了、抓到了！」

蕭良吉提到，8局上能夠超前，主要是壘上有人，估計對方投手可能會避免暴投或壞球過多，較少投變化球，因此交代球員要盡量鎖定直球，而球員也確實打到。

▲陳家偉。（圖／記者洪偵源攝）