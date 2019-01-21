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澳網／小威擊落球后哈勒普　生涯12度進8強

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▲▼ 澳網女單16強，Serena Williams 。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威廉絲（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者洪偵源／綜合報導

美國名將小威廉絲（Serena Williams）澳網女單16強戰，面對當今世界排名第一的哈勒普（Simona Halep）靠著第三盤強勢的發球與回發能力，以6比1、4比6、6比4取得生涯第12次澳網8強席次。

此戰之前，小威廉絲和哈勒普交手過9次，且贏了當中8次，而這是第二次小威以非球后身份對決哈勒普，同時哈勒普是史上第四位比賽中連續對決大小威廉絲的選手。

此戰是小威廉絲澳網第一次打到三盤分勝負，而她生涯打到第三盤的比賽，戰績是154勝59敗，果然第三盤她就展現出強勢的取勝能力。

勝負分水嶺在決勝盤第6局，小威廉絲2比3落後，又面臨3個破發點威脅，她靠著重砲發球挽救，並在一記雙手強力反拍回擊得分下，兌現自己的局點追成3比3。

第7局小威廉絲首度破掉哈勒普發球局，並靠強力發球保住第8局，也來到5比3領先，哈勒普保住非保不可的第9局後，第9局在2個賽末點劣勢下回球出界，讓小威廉絲收下比賽。

這是小威廉絲繼2017年後重返澳網8強，也是個人生涯第50次打進大滿貫8強，下一輪的對手是捷克長腿妹普利絲可娃（Karolina Pliskova）。

▲▼ 澳網女單16強，Serena Williams 。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 澳網Serena WilliamsSimona Halep
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