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澳網／大滿貫連挫大小威　史上僅辛吉絲、海寧辦到

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▲▼ 澳網女單16強，Serena Williams 。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威廉絲拍落球后哈勒普。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

球后哈勒普（Simona Hale）澳網女單16強1比6、6比4、4比6敗給小威廉絲（Serena Williams ），未能達成在大滿貫連續擊敗威廉絲姐妹的壯舉，這個壯舉，目前只有兩個人辦到，且都已退役。

威廉絲姐妹90年代中期開始主宰女子網壇，成為網壇歷史不可抹滅的指標性人物，且至今仍活躍於網壇，想在單一比賽中連續擊敗兩人，換個角度來說，要接連對上這對姐妹，運氣也不算太好。

第一位在大滿貫連續擊敗大小威廉絲的選手，是「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis ），她在2001年澳網8強6比2、3比6、8比6擊敗小威廉絲，跟著兩個6比1擊敗大威廉絲挺進決賽。

不過當時辛吉絲在決賽4比6、3比6敗給美國選手卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati），
之後在2007年美網，比利時名將海寧（Justine Henin）8強7比6（3）、6比1擊退小威廉絲，準決賽7比6（2）、6比4淘汰大威廉絲挺進決賽。

同時海寧再接再厲，冠軍戰6比1、6比3擊敗俄羅斯選手庫茲涅佐娃（Svetlana Kuznetsova ），也是目前唯一一位，接連擊敗威廉絲姐妹，並拿下大滿貫冠軍的選手。

沒有背靠背對上，但先後在大滿貫擊敗威廉絲姐妹的選手，最近一位是捷克選手普利斯可娃（Karolina Pliskova），她於16強4比6、6比4、7比6（3）大威廉絲，到4強再以6比2、7比6（5）打敗小威廉絲晉級到決賽。

瑞士網球選手Martina Hingis

▲辛吉絲是第一位大滿貫連續擊敗威廉絲姐妹的選手。（圖／達志影像／美聯社）

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