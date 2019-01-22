亞足賽／中場大將奇誠庸傷退　不影響南韓戰力對巴林看好晉級

▲南韓男足，奇誠庸。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃16強賽正式展開，越南、大陸、伊朗、日本、澳洲確定晉級8強後，睽違59年要爭冠的南韓22日晚間9點（台灣時間）要對戰巴林，雙方實力有段落差，加上巴林在小組賽表現不算突出，外界普遍看好南韓能夠順利晉級8強。

南韓在小組賽以3勝成績進入16強，其中在與大陸爭取首位的一戰中，亞洲一哥孫興慜歸陣，先發上場就送出一次助攻和製造點球機會，幫助南韓以2比0拿下首位，16強賽則是要遇上目前FIFA排名118的巴林，雖然遇上中場大將奇誠庸傷退，決定離開本屆亞洲盃，不過在本場戰力上應該不會受到太大影響。

奇誠庸在小組賽首對菲律賓時因腿筋受傷替補下場，對上吉爾吉斯、大陸沒有出賽，後確定因為傷勢問題沒有好轉，無法繼續接下來的賽事，目前將會從阿聯回到母隊英超紐卡索聯進一步治療，原先在去年世界盃後，就傳出可能退出國家隊，並將隊長一職給了孫興慜，如今披掛上陣亞洲盃，之後是否會退出國家隊，還有待進一步消息。

▼ 亞洲盃,南韓vs大陸, 孫興慜 。（圖／CFP）

巴林過去在亞洲盃最佳曾拿下第四，本屆靠著小組最佳第三名進入16強，不過除了首戰逼平阿聯表現較亮眼外，最終場靠著印度犯規獲得點球1比0勝出，表現並不算太好，不過能走到16強實屬不易，主帥Miroslav Soukup提到，「對南韓很不容易，期待我們能有戲劇化的表現。」

南韓主帥本托則認為，「我們在小組賽全勝成績，決定了16強賽的對戰球隊，雖然我們少了奇誠庸，不過這並不會太影響我們在這場比賽的表現。」南韓本屆陣容相當完整，包括表現火熱的黃義助、旅外李青龍、黃喜灿、具滋哲，加上後防金英權、李鎔，以及回歸的孫興慜，要勝出應不是難事。

南韓和巴林過去交手4次，南韓握有2勝1平1負，南韓若能順利拿下比賽，8強賽將要對上伊拉克和卡達對決的勝方。

▼亞洲盃,阿聯vs巴林。（圖／達志影像／美聯社）