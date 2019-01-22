保金腰帶代價真大！　帕奎奧弄傷眼睛拳房又遭爆竊

▲帕奎奧浴血奮戰保住金腰帶。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

40歲的菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）才剛在20日與布羅納（Adrien Broner）激戰中勝出，這場勝利讓帕奎奧保住了WBA次中量級金腰帶，不過勝利的代價實在不小，除了在比賽中眼睛受到重傷外，同一時間位在洛杉磯的拳房也遭到歹徒爆竊。

帕奎奧在與布羅納的比賽數據中，儘管帕奎奧以112次出拳擊中明顯優於布羅納得50次，但是帕奎奧的眼睛受到不小的損傷，連賽後都是戴著墨鏡出席。根據《紐約每日新聞》報導，帕奎奧團隊認為並不是布羅納直接打傷帕奎奧眼睛，而是布羅納的拳套上有碎片並刮到帕奎奧。

就在帕奎奧上週末在拉斯維加斯為金腰帶奮鬥的同時，他在洛杉磯的房子也被宵小盯上，目前根據洛杉磯警方提供的消息，是在當地時間20日下午4點左右遭竊。帕奎奧團隊公關表示，那是間專門訓練的拳房，財物損失還在計算中，當天只有一個帕奎奧的阿姨在顧家。

比起拳房遭竊，或許帕奎奧比較迫切的要處理眼睛的傷勢，他預計將在回到家鄉菲律賓前接受眼睛檢查，假使有傷到視網膜，再搭配上他40歲的年紀，那可能將會讓他的拳擊生涯劃下句點。

▼儘管帕奎奧已邁入不惑之年但體能仍相當理想。（圖／達志影像／美聯社）

