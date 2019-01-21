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獨行俠史密斯傷癒即將回歸　教頭替他深陷傳聞喊冤

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▲▼史密斯(Dennis Smith Jr.)（圖／CFP）

▲獨行俠後衛史密斯（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠二年級生後衛史密斯（Dennis Smith Jr.）近期因傷勢已休兵5場比賽，他於受傷期間與隊友唐西奇（Luka Doncic）配合不佳也因此被廣泛討論並使他深陷交易傳聞與批評。根據《ESPN》麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示史密斯不應該因此受到批評，同時也表示史密斯即將於23日對戰快艇時傷癒歸隊。

總教練卡萊爾表示，「我不確定到到底發生了什麼事，我只知道這孩子很尊重隊友，我不希望他因此而被批評，若他真得有需要被交易，我也希望他能相信自己的經紀團隊。」

史密斯在5天的休兵日原因對外宣布為背部酸痛與生病，但卡萊爾近日受訪時曾表示史密斯休兵的原因可能多少因交易傳聞有些影響，但他認為這就是一種在商言商。

▲獨行俠教練卡萊爾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠教練卡萊爾 。（圖／達志影像／美聯社）

卡萊爾同時也表示，「我很努力指導史密斯，能力強的球員直得嚴格的訓練，他們有機會成為偉大球員，我不會不尊重他，我會把他最好的一面都激發出來，我不但尊重他的能力也尊重他這個人。」

在卡萊爾在宣布史密斯歸隊時間後同時也表示，「我很高興史密斯要回來了，我今天跟他談了很多，他對於要回歸一直很努力的訓練，他感覺也好很多了。」

史密斯也透過獨行俠官方媒體表示，「我很興奮終於要重新加入隊友行列，遠離球隊的感覺不太好，但我還是將目光放在回到場上並幫助隊友贏球的目標上。」

史密斯本季11月才因手腕傷勢缺陣，回歸後又遭遇背部傷勢與表現下降深陷交易傳聞，他在與唐西奇搭配下進攻效率也僅贏過公牛，卡萊爾雖然曾承認唐西奇的到來的確讓史密斯遇到挑戰，但卡萊爾也表示，「就讓我們看看他們搭配能達到什麼效果，畢竟我們選史密斯是有原因的。」

▼唐西奇（左）與史密斯（右 ）搭配效果不佳（圖／達志影像／美聯社）

▲▼唐西奇（Luka Doncic）、史密斯（Dennis Smith Jr ）（圖／達志影像／美聯社）

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