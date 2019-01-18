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史密斯兜售風波　獨行俠首選是將他留下

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▲▼獨行俠史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯本季表現不如新人年。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

達拉斯獨行俠本季選進天才新人唐西奇（Luka Doncic）後，確立了球隊重建核心，並傳出想把去年選進來的後衛史密斯（Dennis Smith Jr.）給兜售掉。不過最新外電報導，獨行俠目前的首要目標是修復與史密斯之間的問題並沒有要果斷出售。

根據《ESPN》報導，原先外界以為獨行俠已經把史密斯擺上交易桌，但是並沒有人送上能夠讓他們滿意的籌碼，現在獨行俠高層認為，他們能夠修復史密斯與球隊的關係。球隊內部人士透露，「A計畫是將史密斯留著並讓他對球隊重拾信心」

▲▼獨行俠史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳史密斯與教練卡萊爾有嫌隙。（圖／達志影像／美聯社）

史密斯已經連續缺陣4場比賽，前3場球隊宣稱是因為背部酸痛的關係才沒有上場，但是有不少消息都指出，史密斯不滿球權被唐西奇稀釋以及與教練卡萊爾（Rick Carlisle）之間也有嫌隙，因此史密斯希望球隊能夠將他交易出去。

就目前看來獨行俠不是不願意賣史密斯，而是需要收到不錯的報價才願意出售。因為先不論史密斯想不想留在獨行俠擔任唐西奇的副手，目前兩人在後場搭配將近687分鐘，平均在每百回合只能得到100.9分，這樣的進攻效率在全聯盟只贏過公牛。獨行俠本季的每百回合平均能攻下108.4分。

▲▼獨行俠史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯與唐西奇同時在場時的進攻效率低落。（圖／達志影像／美聯社）

儘管雙少在場上合作的進攻效率不如預期，但是在達拉斯兩人同住在同棟公寓，還經常會一起出門逛街吃飯，私下感情應該是不錯。唐西奇在17日敗給馬刺後受訪表示，「史密斯是個很棒的球員，他可以為球隊做到很多事，因此我們相當想他！」

史密斯本季場均攻下12.6分、3.9助攻、2.6籃板，相較上賽季的15.2分、5.2助攻、3.8籃板都有明顯下滑，他在2017年第一輪第9順位被獨行俠選中，新人年也入選年度最佳新秀二隊。

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關鍵字： NBA獨行俠史密斯Dennis Smith Jr.唐西奇Luka Doncic
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