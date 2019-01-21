玫瑰飆31分0.9秒絕殺射日　灰狼教頭：球給羅斯就對了

▲飆風玫瑰羅斯0.9秒絕殺太陽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰狼「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）21日對戰太陽再次綻放帶刺本色，他下半場豪取29分，全場飆出31分、4籃板、3助攻，更於最後0.9秒上演後撤步跳投以116比114絕殺太陽。羅斯整場火燙表現也使灰狼教頭桑德斯（Ryan Saunders）相當信任，他於賽後表示，「球交給羅斯就對了。」

「當時還有暫停，但羅斯手感燙到讓我不想叫暫停，也不想因此給太陽有發邊線球機會，他表現真的太好，我相信球交給他處理就對了。」灰狼教頭桑德斯說道。

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▲羅斯0.9秒絕殺太陽

羅斯近3場才由腳踝扭傷缺席8場的傷勢中恢復，他此役上半場命中率不佳投6中1僅拿2分，但第三節就隨即調整攻下18分。羅斯提到，「我沒有強迫自己一定要做到哪一種程度，我只是慢慢加溫，這才是我復出後第3場比賽，我還是得要看場上狀況來調整自己。」

羅斯下半場調整後就立即豪取29分，他於第四節30秒以罰球將分差追平，更於最後0.9秒投進絕殺成功上演逆轉。羅斯賽後也謙虛表示，「這都要靠我隊友給我機會表現，他們相信我並把球交給我，我只是找到自己節奏把他投進而已。」

31 PTS, 4 REB, 3 AST

29 2nd half PTS

GAME-WINNER



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▲羅斯飆出本季第4場30分以上比賽

灰狼此役雖然對戰西區爐主太陽，但沒有因此打得太輕鬆。羅斯提到，他認為唐斯上半場繳出28分表現也相當重要，灰狼相當需要他那樣的表現。唐斯全場也繳出30分、12籃板、4助攻、4抄截、1阻攻。

羅斯此役攻下的31分是本季他第4場得分突破30分以上比賽，他本季狀態火燙，場均繳出18.9分是近5季新高，4.8次助攻則為近3季新高，其中投籃命中率高達45%僅次勇士射手柯瑞（Stephen Curry），三分命中率飆出44%更超越他奪下2011年球季MVP的33%，本季也曾砍進個人得分新高50分，整體表現宛如重生。

羅斯本季雖然狀態極佳，但他也有爆炸性演出後會冷卻的現象，教練團也會因此控制他上場時間，羅斯本季繳出55分比賽後下一場僅上4分鐘攻下3分，12月中攻下33分後下一場比賽則上場15分鐘攻下4分，且隨後就因腳踝不適休兵8場，灰狼也因此相當保護他的身體狀況。

▼羅斯本季曾繳出單場50分表現（圖／CFP）

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