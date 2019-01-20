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WCBA／新季台將限縮八名後僅一人　本季12人部分難續留

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▲WCBA新疆彭詩晴、福建楊雅惠，河南魏于淳、黃英利。（圖／CFP）

▲新疆彭詩晴下季確定轉隊。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

本季WCBA例行賽於19日全部結束，本季旅外12人台將中，將僅有4位台將續戰季後賽，其餘8人的WCBA賽季則劃下句點，隨著下ㄧ季8強季後賽球隊不可使用港澳台的球員的註冊規定下，本季12人台將中至少4位球員將轉隊，其餘球員則可能轉隊或暫時結束旅外生涯，2018-2019年賽季寫下的最多12人旅外台將紀錄也將成為絕響。

WCBA於下季將開始執行港澳台球員限縮規定，在聯賽的18支球隊中，上季闖進8強的球隊將不可註冊港澳台球員，其他10支球隊也僅能註冊1名港澳台球員。

在此規定執行下，WCBA本季新高的12名台將將成為絕響，除進入8強球隊如新疆彭詩晴、山東吳盈潔、山西黃凡珊、上海陳鈺君4人將確定轉隊或離隊外，本季擁有2位台將的球隊如林仙芳、劉希曄的陝西、魏于淳、黃英利的河南、王維琳、陳晏宇的四川，都將會面臨僅留1名台將或不使用台將的選擇題。

▲WCBA四川王維琳、河南魏于淳、黃英利，山西黃凡珊。（圖／CFP）

▲四川王維琳（圖／CFP）

以數量而言，除了陣中有2位台將的球隊確定戰力重新洗牌外，本季12名台將在下季港澳台球員限縮制度下，若平均打散分配到10支未進季後賽球隊，也將會有2名球員將因限縮制度確定返台。

以球隊熟悉程度與聯賽資歷而言，新疆彭詩晴、河北黃品蓁、河南魏于淳3人是最有可能下季續留WCBA的球員，除了彭詩晴確定會因限縮制度轉隊外，黃品蓁、魏于淳因2人球隊都未進入季後賽，故留在原隊機會也最大。

扣除WCBA資歷較深的3位球員後，又屬楊雅惠、林仙芳2人因助攻表現出色可能留隊外，吳盈潔、黃凡珊、陳鈺君因所效力的山東、山西、上海都進入季後賽，3人確定會離隊或轉隊。黃英利、王維琳、劉希曄、陳晏宇等4人則因為本季陣中有台灣隊友，WCBA本季母隊可能必須做出最艱難的決定。

▼福建楊雅惠（中）。（圖／CFP）

▲WCBA新疆彭詩晴、福建楊雅惠，河南魏于淳、黃英利。（圖／CFP）

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