WCBA／黃品蓁、王維琳、楊雅惠　3台將參與明星週

▲河北黃品蓁（右）（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA明星週將於1月26日至27日於蒙古呼和浩特市開打，本次明星賽將有3名台將登場，河北黃品蓁以替補之姿擠進北方共享隊，四川王維琳則以星銳隊球員身份出戰大學明星，本季助攻榜排名第二的福建楊雅惠將則將參加技術挑戰賽，曾有明星賽資歷的新疆彭詩晴與河南魏于淳則為本次最大遺珠。

WCBA首位台將選秀狀元黃品蓁，3季WCBA資歷的她過去曾先發入選明星賽，本屆她以替補身份參賽，她本季場均可繳出14分為台將12人中最高，得分榜上也排名第23名，其中共有13名外援，9位本土球員，黃品蓁是台將12人中表現最穩定球員，本季也曾多次繳出全隊最高得分。

▲四川王維琳。（圖／CFP）

王維琳本季生涯首度參戰WCBA，有著台灣女籃界的高人氣她，本季效力四川於禁區籃板表現對球隊幫助極大，她也獲邀於本屆明星週代表年輕新秀的「星銳隊」出戰CUBA大學聯隊隊。

福建楊雅惠本季一度蟬聯助攻后，但19日出賽時卻僅差1次助攻不敵山西武桐桐無緣助攻后座，但她本季多次傳出單場10次助攻以上表現，也獲聯賽邀請參加明星週的技術挑戰賽，她將有機會再次對決武桐桐並於後衛技術上一較高下。

王維琳參加的星銳賽將於1月26日開打，黃品蓁代表的「北方共享」隊則將於1月27日的明星賽正賽中對決「南方超越」隊，而楊雅惠出賽的技術挑戰賽將於1月27日明星賽正賽的半場休息中進行。

本季WCBA12名台將中僅有新疆彭詩晴、山東吳盈潔、山西黃凡珊、上海陳鈺君等4人將續戰季後賽，其餘8人中除河北黃品蓁、四川王維琳、福建楊雅惠等3人將參加明星週外，其餘5人如黃英利、陳晏宇、劉希曄、魏于淳、林仙芳都將於例行賽結束後畫下本季WCBA聯賽句點。

▼福建楊雅惠。（圖／CFP）



★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！