中職／王柏融26日啟程赴日　準備離家很久「心酸酸的」

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿20日為「大王」王柏融舉辦歡送會，安排他重返桃園球場，站上打擊區、象徵性打出在這球場的最後一個打席。旅日之路即將啟程，王柏融坦言，這一去就是10多個月，難免有些不捨：「出國這麼久，心裡會酸酸的。」

王柏融在眾人的期待下，風光加入日本職棒北海道火腿鬥士，雙方簽訂3年合約總值400萬美元合約，另附第4年球隊選擇權，日本媒體「棒球週刊」日前以「台灣史上最強打者」形容大王，期待他在日職的表現。

以歡送會的形式回到熟悉的主場，王柏融有感而發：「從職棒的初登板、創下單季200安等紀錄都在這座球場，真的留下許多美好的回憶。」一談到即將赴日，他也坦言有些不捨：「時間已經在倒數了，再沒幾天就要出發，這一去就是十幾個月，第一次出國這麼久，不知道怎麼講...心裡會酸酸的。」

王柏融預計1月26日搭機赴日投入火腿春訓，2月1日隨隊一軍前往美國進行移地訓練，2月15日再回到沖繩進行第二階段春訓；他也將把握時間與家人相處：「準備要出發了，還是想多陪陪家人。」

歡送會吸引超過兩千名球迷到場共襄盛舉，王柏融感謝大家冒雨前來，致詞表示：「謝謝球迷3年多來的支持與鼓勵，我都有感受到，謝謝！也要感謝Lamigo球團、教練團與隊友，他們目前已在嘉義展開春訓，無法與他們打聲招呼，謝謝他們讓我在中職這3年多擁有許多美好回憶，我會帶著這力量，到更高的棒球殿堂繼續奮鬥，希望球迷們能夠來幫我加油，謝謝你們。」

歡送會的尾聲，王柏融站上打擊區，打出旅日前在桃園球場的最後一打席，敲出右外野平飛球後，轉向一壘看台向球迷鞠躬致敬：「過去都是來這上班、比賽，第一次歡送會形式站在這裡，感覺真的很不同。」