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中職／老東家舉辦歡送會　王柏融承諾一定回桃猿退休

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▲▼王柏融歡送會,王柏融進場。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融歡送會。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

「大王」王柏融將轉戰日職北海道火腿，Lamigo桃猿20日在桃園主場為他舉辦歡送會，千名球迷到場共襄盛舉，他也承諾球迷，未來一定會回Lamigo桃猿引退，引起全場歡呼。

王柏融在眾人的期待下，風光加入日本職棒北海道火腿鬥士，雙方簽訂3年合約總值400萬美元合約，另附第4年球隊選擇權，日本媒體「棒球週刊」日前以「台灣史上最強打者」形容大王，期待他在日職的表現。

桃猿領隊劉玠廷曾在加盟記者會宣布，王柏融離隊後留下的背號將暫時欠番，「明年開始在他出國這段期間，球團會將它保留背號，一直等到有一天 他退休，或是回到台灣，我們會將這背號還給他。」

老東家今天為大王舉辦歡送會，吸引千名球迷到場，同時開放提問時間，有球迷希望王柏融未來能夠回桃猿退休，王柏融爽快回應：「好！」並以愛心手勢回應球迷。

也有球迷詢問，是否會在2020奧運扛4番，王柏融笑回：「你當教練，我就扛啊！」此話一出，引發全場大笑，至於是否會捨不得台灣的人事物，王柏融坦言，多少會捨不得：「接下來即將離開了，心頭難免會酸酸的。」

王柏融預計1月下旬赴日，與球隊會合後，2月1日與火腿一軍赴美國亞利桑那春訓，2月15日再回到沖繩春訓。

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