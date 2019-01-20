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中職／「融融，你愛我嗎」　王柏融撩下去：我愛妳呀

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▲▼王柏融歡送會,王柏融回答球迷問題並比手指愛心。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融愛心手勢回應球迷。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿20日在桃園球場為「大王」王柏融舉辦歡送會，現場開放球迷提問，問題五花八門，一名女球迷大膽示愛，「融融，你愛我嗎？」，王柏融罕見露出活潑一面，熱情回應：「嗨，我愛妳呀！」引發全場尖叫。

王柏融現場接受球迷提問，主持人抽出至少30個問題由他親自回答，一名女球迷在卡片提問「你愛我嗎」，也幸運被點名到看台前，與王柏融近距離互動。

主持人請這位女球迷親自唸出自己的題目，她深情望著大王喊「融融」，王柏融笑著打招呼，「嗨！」，女球迷進一步詢問，「你愛我嗎？」，她也得到肯定的答案，「我愛妳呀。」

▲▼王柏融歡送會,王柏融回答球迷問題。（圖／記者季相儒攝）

▲球迷大膽示愛。（圖／記者季相儒攝）

球迷大膽示愛，也讓王柏融印象深刻，他笑稱：「自己從來沒有過在一天內講這麼多次我愛你，根本是不可能的事。」難得展現熱情的一面，他想藉此感謝一路以來支持他的球迷們：「歡送會就是輕鬆，不想要把氣氛搞得太過嚴肅，希望能把活潑的一面獻給大家。」

王柏融也告訴大家，「融融」不只是藍寅倫限定，「你們都可以叫我融融！」，主持人隨後鼓舞大家一起高喊融融，王柏融以「我愛你」回應，聽到大家喊「融融」，他也表示：「感覺還滿爽的。」

歡送會雖有球迷不捨落下淚水，但整體氣氛相當歡樂，王柏融秀出不少撩妹金句，有球迷提問會不會捨不得台灣的人事物，他笑回，「我會捨不得你。」，還有球迷好奇他去日本在放假時會最想做什麼，王柏融直接表示：「等你們來找我啊！」撩得球迷心癢難耐。

對於球迷的各種提問，王柏融有問必答，其中有球迷署名「統一獅球迷」，大王裝酷點名：「是哪位？」，隨後唸出他的問題，「請問知道要旅日後，有和陳傑憲聊了什麼嗎？」，王柏融回應：「我們平常就是聊生活瑣事，不會聊場上的事。」

▲▼王柏融歡送會,王柏融回答球迷問題。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字： 王柏融中職中華職棒Lamigo桃猿
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