中職／王柏融旅日倒數　球迷哽咽：支持你向世界邁進





▲王柏融歡送會。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

「大王」王柏融將轉戰日職北海道火腿，Lamigo桃猿20日在桃園主場為他舉辦歡送會，千名球迷到場共襄盛舉，眾多球迷落下不捨淚水，2名球迷加薪、乃建代表大家念出對他的祝福，希望大王未來持續用他的球棒、守備，向日本、世界證明自己的身手，也要他低潮、想家時，別忘記最初的心以及最初的感動，更要記得，10號隊友都是他的強力後盾。

感謝王柏融2014年至2018年球季的貢獻，桃猿今天為他舉辦歡送會，大王藉此機會感謝一路支持他的10號隊友，進場Dress Code為「9」，只要帶著「9」或「99」的元素即可進場歡送王柏融。

代表大家送上卡片的加薪，身上穿著王柏融2015年加盟時的球衣款式，念著卡片上的一字一句，幾度哽咽，「這是我人生第一件球衣，回想在你加入Lamigo前，亞運、世大運、三壘安打、金牌...」她說，「你一再用場上的表現宣告下一個時代的來臨」

從第一年的菜鳥球季打出0.324打擊率，到接下來16、17年連續寫下4成打擊率，王柏融刷新無數中職紀錄，深深烙印在球迷心中，「史無前例的單季200安，（王柏融）更再次向大家，你是真貨」。

▲王柏融歡送會。（圖／記者季相儒攝）

還記得第一次和王柏融拿到簽名球的時刻，加薪在卡片回憶，「當時是在石垣島充滿人潮的港口，當天的你，被學長虧說球迷只找你簽名，當日的夜空，就像你的應援曲一樣，充滿美麗的花火。」

「擁抱壓力，追求卓越。」是王柏融踏入職棒後的座右銘，球迷也期待他能秉持初衷，向日本證明自己身手，「你是世界的大王」，加薪在卡片最後寫下球迷們都想對王柏融說的話，「我們相信，你的一小步，引領著下一個世代向前邁進，Lamigo把9號暫時欠番，也是告訴大家，我們都在等你，祝福你可以健康平安的渡過未來的球季。」

滿滿3頁的祝福，加薪花了一天半的時間，害怕無法將心中的想法完整說出，反覆地修改，等到今天真正站在王柏融面前大聲唸出，她也不禁哽咽，王柏融把感動放在心中，透露晚上回家再細細品嚐，還會將它帶到日本。

▲球迷送上祝福卡片。（圖／記者王真魚攝）