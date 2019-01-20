聰明哥暴衝想扁班布瑞　助教攔人反而一起摔跤

▲史馬特。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

塞爾提克今（20）日交手老鷹，史馬特（Marcus Smart）因為吞下2次技術犯規被勒令退場，第二次「T」是與老鷹班布瑞（DeAndre' Bembry）在卡位的時候發生口角，被吹出場後史馬特還不斷想找對方理論，助理教練上來勸架反倒讓兩個人都摔了一跤。

「聰明哥」史馬特本來就是性情中人，在第三節8分43秒的時候他已經被吹了一次技術犯規，緊接著1分多鐘過去後，莫里斯（Marcus Morris）要跟戴德蒙（Dewayne Dedmon）在塞爾提克後場跳球，史馬特與班布瑞在卡位上起了口角，當口角越發激烈時邊審藍森（Phenizee Ransom）很快就跳進場給雙方各一個技術犯規。

▲助理教練攔史馬特導致兩人一起跌跤。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



吃下單場第二個技術犯規後的史馬特，情緒彷彿到了沸點，儘管一名裁判不斷擋在他與班布瑞之間，隊友霍佛德（Al Horford）也來安撫他並往板凳席走，不過他越想越不對勁，便來個回馬槍往班布瑞方向衝並且還揮拳，好在有坦圖（Jayson Tatum）拉著他不然事情將一發不可收拾。史馬特這波「攻勢」也讓現場氛圍突然緊張了起來，助理教練想要拉住他還不小心絆倒自己也絆倒了史馬特。

▲老鷹三年級生班布瑞。（圖／達志影像／美聯社）



賽後史馬特沒有接受媒體的採訪，不過事件另一主角班布瑞接受訪問表示，「當裁判給他（史馬特）第二個『T』後他就失控了，我想他應該是覺得已經沒有什麼好失去的了！」

史馬特本季在賽前已經累積了4次技術犯規，再加上今天的這2次後，將累積6次為全聯盟12多。今年是史馬特第5個賽季，場均上場時間僅有26.3分鐘場均得分7.9分、2.8籃板等都是生涯低點。

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