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希爾德三夾中砍絕殺三分　國王近5戰奪4勝

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▲▼國王希爾德(Buddy Hield)。（圖／CFP）

▲國王希爾德(Buddy Hield)投進絕殺三分球。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

國王希爾德(Buddy Hield)在20日對活塞之戰剩3.4秒落後2分之下在三人包夾中投進一記高難度的絕殺三分球，幫助國王以103比101擊敗活塞，國王近5戰取得4勝。

三年級生希爾德本季打出生涯年場均得分20.2分比去年多了約7分，三分球命中率在賽前更是高達44.7%。國王在前三節每一節的分數都輸給對手的情況下，帶著8分落後進入決勝節。活塞在決勝節陷入長達4分鐘的得分荒，在希爾德的三分球命中後輩反超1分，但葛瑞芬(Blake Griffin)展現明星球員價值上籃得手再次超前。

▲希爾德突破三夾絕殺。

最後3.2秒仍有1分落後的國王，選擇將球發給此戰手感最燙的希爾德，他雖一度沒接穩並受到三人包夾，但他仍在人縫之中找出空檔命中個人本場比賽第7顆三分球完成絕殺，他全場22投13中包含三分球9投7中是國王逆轉贏球最大功臣。

希爾德賽後表示，「當我還是小孩的時候就夢想著投進像這樣的球，特別是在最高等級的賽事中。」活塞的葛瑞芬雖攻下全場最高38分卻仍無法幫助球隊獲勝，國王在獲勝後戰績24勝22敗僅落後西區第8的快艇半場勝差。

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關鍵字： NBA國王希爾德活塞
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