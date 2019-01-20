唐西奇踢球首度遭驅逐　獨行俠被溜馬宰12分

▲唐西奇生涯首次遭到驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

獨行俠新秀唐西奇(Luka Doncic)在20日與溜馬之戰第三節剩下3分鐘時，在獨行俠喊出暫停後踢了籃球一下讓他遭吹判技術犯規驅逐出場，也是他NBA生涯第一次，少了他的獨行俠在客場以99比111不敵溜馬。

這場比賽的關鍵出現在第二節，獨行俠單節被打出34比19的攻勢，在上半場最後幾波進攻中唐西奇就不斷的對裁判表示不滿，因此在上半場結束前領到一次技術犯規。上半場就陷入16分落後的獨行俠靠著第三節巴恩斯(Harrison Barnes)發揮出色一度將比分拉近到只剩10分差。

Luka couldn't believe he got ejected for this moment pic.twitter.com/x91BwXy93A — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月20日

▲唐西奇遭驅逐。

薩波尼斯(Domantas Sabonis)在第三節剩3分鐘搶下進攻籃板後補進2分，逼迫獨行俠喊出暫停，而唐西奇卻在此時踢了籃球一下遭吹技術犯規驅逐出場，少了他的獨行俠追分能力下降加上溜馬替補伊文斯(Tyreke Evans)在第四節發威，因此獨行俠在客場吞敗。

溜馬5人得分上雙，伊文斯攻下全隊最高19分，薩波尼斯16分11籃板，透納(Myles Turner)也攻下12分。生涯首度遭到驅逐出場的唐西奇全場14投僅3中攻下8分，獨行俠三分球命中率不到25%種下敗因。

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