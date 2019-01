唐西奇踢球首度遭驅逐　獨行俠被溜馬宰12分

▲唐西奇生涯首次遭到驅逐出場。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

獨行俠新秀唐西奇(Luka Doncic)在20日與溜馬之戰第三節剩下3分鐘時,在獨行俠喊出暫停後踢了籃球一下讓他遭吹判技術犯規驅逐出場,也是他NBA生涯第一次,少了他的獨行俠在客場以99比111不敵溜馬。

這場比賽的關鍵出現在第二節,獨行俠單節被打出34比19的攻勢,在上半場最後幾波進攻中唐西奇就不斷的對裁判表示不滿,因此在上半場結束前領到一次技術犯規。上半場就陷入16分落後的獨行俠靠著第三節巴恩斯(Harrison Barnes)發揮出色一度將比分拉近到只剩10分差。

Luka couldn't believe he got ejected for this moment pic.twitter.com/x91BwXy93A