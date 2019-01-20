運動雲

> >

唐西奇踢球首度遭驅逐　獨行俠被溜馬宰12分

ETtoday運動雲

▲▼唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇生涯首次遭到驅逐出場。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

獨行俠新秀唐西奇(Luka Doncic)在20日與溜馬之戰第三節剩下3分鐘時，在獨行俠喊出暫停後踢了籃球一下讓他遭吹判技術犯規驅逐出場，也是他NBA生涯第一次，少了他的獨行俠在客場以99比111不敵溜馬。

這場比賽的關鍵出現在第二節，獨行俠單節被打出34比19的攻勢，在上半場最後幾波進攻中唐西奇就不斷的對裁判表示不滿，因此在上半場結束前領到一次技術犯規。上半場就陷入16分落後的獨行俠靠著第三節巴恩斯(Harrison Barnes)發揮出色一度將比分拉近到只剩10分差。

▲唐西奇遭驅逐。

薩波尼斯(Domantas Sabonis)在第三節剩3分鐘搶下進攻籃板後補進2分，逼迫獨行俠喊出暫停，而唐西奇卻在此時踢了籃球一下遭吹技術犯規驅逐出場，少了他的獨行俠追分能力下降加上溜馬替補伊文斯(Tyreke Evans)在第四節發威，因此獨行俠在客場吞敗。

溜馬5人得分上雙，伊文斯攻下全隊最高19分，薩波尼斯16分11籃板，透納(Myles Turner)也攻下12分。生涯首度遭到驅逐出場的唐西奇全場14投僅3中攻下8分，獨行俠三分球命中率不到25%種下敗因。

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： NBA唐西奇獨行俠溜馬
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

湖人曾有意巫師畢爾　一個月前險交易球哥

不解唐西奇全明星票數竟比柯瑞高　T-Mac批：很不尊重

熱門新聞

世界12強分組即將出爐　中華隊與日澳同組

高中木聯／螃蟹球「很噁」紅到國外　劉崇聖目標旅外

洋基終於賣掉葛雷　傳與紅人完成交易換來二壘大物

康寧轉學到崑山科大　盜總林易增離開球界發展香蕉技術

中職／想來台灣組球隊　沖繩還沒有死心

澳網／被謝淑薇打到洩氣摔拍　　大坂直美：不知球會打到哪

讀者回應

﻿

最新新聞

1喬治關鍵四分打送七六人19連敗

2澳網詹家姐妹晉級女雙8強

3紅襪與MVP貝茲延長合約尚無共識

4豪哥手感冰冷　厄文32分逆轉老鷹

5唐西奇踢球遭驅逐　獨行俠被溜馬宰

熱門新聞

112強分組將出爐　中華與日澳同組

2螃蟹球紅到國外　劉崇聖目標旅外

3洋基交易葛雷到紅人　換二壘大物

4康寧轉崑山科大　林易增離開球界

5想來台灣組球隊　沖繩還沒有死心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366