湖人曾有意巫師畢爾　一個月前險交易球哥

▲湖人「球哥」博爾。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人二年級生「球哥」博爾（Lonzo Ball）於球星詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣後表現漸入佳境，但根據《Bleacher Report》報導，湖人曾於一個月前曾希望以博爾換取鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis）或巫師後衛畢爾（Bradley Beal)），但目前湖人高層已打消此念頭。

根據報導指出，湖人曾考慮以博爾為籌碼換取當時深陷交易傳聞的畢爾與戴維斯其中一人，甚至想得到畢爾的意願比戴維斯意願還高，但目前湖人高層透露目前已不打算交易博爾。

湖人在詹姆斯因傷缺陣後寫下5勝7敗戰績，日前湖人總教練曾一度公開表示博爾應負起更多進攻企圖心，博爾因此增加在投籃出手上增加比重，近6場助攻也上升到場均7.6次。博爾為2017年選秀榜眼，因傳球視野廣闊，抄截判斷準確，且天份極高，也因此於詹姆斯加盟湖人後，以博爾換取大咖球星組成華麗湖人陣容的傳聞不斷。

湖人在先前戴維斯交易傳聞中，博爾曾與英格雷（Brandon Ingram）、波普（Kentavious Caldwell-Pope）三人遭到美媒於交易檯面上熱烈揣測，畢爾當時則與沃爾因戰績不佳而遭巫師放入可交易名單中，戴維斯則於11月底就開始有消息可能會因為更換經紀人而前往湖人。

隨著巫師在沃爾腳跟進行手術確定整季報銷後，畢爾飆出4場30分以上得分比賽，也率巫師打出6勝4敗戰績，戴維斯在近期也表示他將專心為鵜鶘備戰季後賽，他的經紀人也澄清本季戴維斯不曾與他討論交易他隊可能後，兩人交易傳聞熱絡度也隨之下降。

▼巫師畢爾。（圖／CFP）

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