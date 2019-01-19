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被嗆5大爛約　陳偉殷樂觀看待：負面看看就好

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▲陳偉殷。（圖／記者王真魚攝）

▲陳偉殷。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

對於前總裁山姆森（David Samson）批評合約是隊史5大爛約，馬林魚台灣左投陳偉殷正面看待，會在新的球季努力證明自己：「負面的事看看就好，我不會辜負支持我的人，也不會為了反對的人做什麼改變，唯一能夠認同自己的只有自己，不會因此受到影響。」

陳偉殷與馬林魚的5年約走到第4年；今年年薪達到2000萬美元，約6.2億台幣，生涯年薪首度突破2000萬美元大關，成為全隊最高薪，在大聯盟與小熊日籍投手達比修有並列第35名，兩人在亞洲選手中位居第3。

與馬林魚簽下一份大約，陳偉殷遲遲未拿出應有的表現，去年先發26場，戰績6勝12敗，防禦率4.79，不只是山姆森說了重話，美國運動網站「Bleacher Report」評比大聯盟各隊近10年最爛合約，陳偉殷也名列其中，直指馬林魚簽下他是相當失敗的投資。

對於外界的批評聲浪，陳偉殷強調不會因此受到影響：「我一直以來都在想辦法證明自己，新球季還是會全力以赴，不要辜負一直支持我的球迷，正面看待任何事，會做好該做的事，拿出應有的實力，就像前投手教練尼耶維斯（Juan Nieves）告訴我的，『做自己很重要』。

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關鍵字： 陳偉殷MLB馬林魚
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