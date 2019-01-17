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SBL／呂宗霖神奇背後一拋妙傳　台銀1.8秒絕殺裕隆終結9連敗

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▲▼2019.01.17 台銀終止9連敗，8號 呂宗霖、15號 陳侑昫。（圖／籃協提供）

▲台銀終止9連敗，全員衝進場慶祝。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

因背傷缺席4場比賽的12月單月最佳球員桑尼（Sani Sakakini）17日天母體育館復出豪取26分，幫助裕隆幾乎整場都佔有優勢。但台銀展現終結9連敗的氣勢，呂宗霖倒數14.3秒追平三分彈，且還在抓下進攻籃板後妙傳前場陳侑昫1.8秒準絕殺上籃，以90比88結束漫長的連敗之旅。

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台銀9連敗的期間遭遇雙洋將走人，換成天使（Angel Nunez）搭配史貝斯（Antwan Space）、當家一哥陳順詳開放性骨折以及去年選秀狀元謝宗融扭傷腳踝。

台銀今晚展現終止連敗的決心，無畏桑尼歸隊「完全體」的恐龍軍，上半場靠著張博勝猛砍15分，以40比43落後。第三節台銀一度超前，但很快地就被裕隆扳平比數，以67平手進入決勝節，而這也是台銀近10場內第2次3節打完未陷入落後。

雙方一路僵持，裕隆在最後兩分鐘擺脫台銀，呂政儒、道森（Eric Dawson）合力拉出9比3攻勢取得5分領先。倒數50秒，天使的補籃讓台銀保有一絲希望，呂宗霖14.3秒追平三分彈，且還把握住籃板向後一拋給偷跑的陳侑昫1.8秒準絕殺上籃，終場就以90比88終結苦悶的10連敗。

張博勝攻下全隊最高24分，史貝斯18分、7籃板進帳，呂宗霖與天使各拿13分、12分，林任鴻挹注11分。裕隆方面，桑尼26分、9籃板不過發生6次失誤，道森20分、22籃板，本土球員最高得分為胡凱翔的9分。

▲▼2019.01.17 台銀終止9連敗，8號 呂宗霖、15號 陳侑昫。（圖／籃協提供）

▲呂宗霖神奇一拋妙傳。（圖／籃協提供）

▲▼2019.01.17 台銀終止9連敗，8號 呂宗霖、15號 陳侑昫。（圖／籃協提供）

▲陳侑昫準絕殺上籃。（圖／籃協提供）

關鍵字： 台銀裕隆呂宗霖陳侑昫SBL
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