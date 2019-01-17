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澳網／謝淑薇直落二德國女將西格蒙德　晉級單打32強

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▲▼ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

謝淑薇在澳網女單64強賽事碰上曾經一起搭檔雙打的德國選手西格蒙德（Laura Siegemund），在接發球局謝淑薇不時能化被動為主動，頻頻化解危機，並且打出致勝球。最終謝淑薇全場4次破發6:3、6:4拿下勝利，晉級澳網女單32強。

謝淑薇靠著技術上的優勢頻頻打出刁鑽致勝球，而且發球狀況火燙一發成功率高達90%，得分率也有77%的好表現。首盤率先破發謝淑薇連拿3局，雙方互相保住發球局，先以6:3拿下。

比賽進入第二盤，西格蒙德雖然一發成功率保持一定水準，但得分效率不佳，不斷被謝淑薇反守為攻。第二盤西格蒙德前兩個發球局都被破發，謝淑薇和第一盤相同，都先取得3:0的領先優勢。不過接下來西格蒙德回穩，破發加上保發連拿兩局追上。 隨後西格蒙德再度面對破發點嘗試放短結果掛網，讓謝淑薇5:2進入賽末發球局。

被逼到牆角的西格蒙德放手一搏打得積極，一下子就取得3個破發點。被救回兩個破發點後，西格蒙德拼出壓線致勝球破發成功追到3:5。結果謝淑薇因對手在關鍵時刻出現雙發失誤，拿到第一個賽末點，結果西格蒙德發球後大膽上網強攻化解，接著再用反拍拼出致勝球拿到局點，結果雙方對抽後謝淑薇網前截擊得手再來到deuce。

西格蒙德再連拿2分保發，4:5謝淑薇再次迎來賽末發球局。 最後一局謝淑薇穩穩拿下，以6:3、6:4晉級擊敗西格蒙德32強。

▲▼ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網謝淑薇
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