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中職／澳職今年不打二軍　再放話2020年進中職

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▲澳職遞交加入中華職棒企劃書記者會▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲澳職遞交加入中華職棒企劃書記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

體育中心／綜合報導

澳洲職棒今年不來打中職二軍，澳洲棒球協會在16日發表聲明，將以2020年或2021年為目標加入中華職棒，致力促成台灣棒球隊加入澳洲棒球聯盟，並將在今年4月提出計畫。

針對不打今年球季中職二軍，澳洲棒球聯盟表示，應中華職棒的要求，澳洲棒球協會(Baseball Australia)必須在1月15日之前確認是否加盟二軍下半季的比賽。經審慎評估及實際的後勤支援考量，很遺憾地宣布我們無法如期於2019加入中華職棒二軍。

澳洲棒球聯盟表示，這項決定並不會改變澳洲棒球協會尋求與中華職棒，以及中職四個球團在接下來的合作目標。

澳洲棒球聯盟承諾與中華職棒和球團朝著，2020年或2021年為目標加入中華職棒。澳洲棒球隊將致力以2019/2020或2020/2021賽季為目標，促成台灣棒球隊加入澳洲棒球聯盟，並將在今年4月提出計畫。

此外，澳洲棒球聯盟特別感謝中華職棒、球團以及Eleven Sports對於2018/2019澳洲棒球聯盟賽季的大力支持，賽事也將在接下來三週進入最後一輪的季賽和季後賽。

澳洲棒球聯盟再次強調，台灣棒球球員是澳洲棒球聯盟持續推向國際舞台不可或缺的夥伴之一。放眼 2019年和未來，中華職棒和澳洲棒球聯盟，以及中職球團與澳職球團之間的合作將持續發展進行。

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