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中職／想進職棒嗎？19日就有機會　工讀生徵選來了

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▲中華職棒工讀生徵選。（圖／中華職棒提供）

▲中華職棒工讀生徵選。（圖／中華職棒提供）

體育中心／綜合報導

想從事職棒相關的工作嗎？現在就是你的大好機會！中華職棒一年一度的工讀生徵選來了，第一場甄試會將在1月19日於桃園國際棒球場；第二場則訂於1月26日在中華職業棒球大聯盟舉行，甄選時間皆為上午10點至12點、下午1點至6點。

本次甄試會由各球團委由中華職棒辦理，應試者只須攜帶「身分證影本」、近期兩吋大頭照「兩張」，考試方式採隨到隨考、口試，考試內容為職棒比賽與球場服務相關知識及應注意事項，只要年滿16歲以上就可參加。

聯盟將招收場地工讀生（僅限桃園）、球場服務員（各地球場皆可申請報名）數名，歡迎對棒球有興趣、想參與球場服務的球迷，一同加入中華職棒行列！

甄試會詳細資訊：
 甄選日期、地點:
108年1月19日(星期六)桃園國際棒球場
(桃園市中壢區領航北路一段1號)
108年1月26日(星期六)中華職業棒球大聯盟
(台北市松山區八德路三段32號2樓）
 甄選時間:上午10:00至12:00、下午13:00至18:00
 甄選地點: 1/19桃園國際棒球場
1/26中華職業棒球大聯盟
 連絡電話 (02)2577-6992轉510、139、142。
 聯絡人:賽務部:楊士霈、姜振哲、鮮夢庭。
 考試方式:隨到隨考、採口試方式。
 考試內容:職業棒球比賽與球場服務相關知識及所應注意事項。
 報名資格:年滿16歲以上，認真負責、積極進取。
(歡迎各大專院校在學學生踴躍報名參加)
 注意事項:
1. 應試者請務必攜帶「身分證影本」、近期兩吋大頭照「兩張」。
2. 應徵各地服務人員皆可擇一場次報名參加。
 招考類別:
1. 場地工讀生數名(僅限桃園)
工作時間:賽前四小時至比賽結束後約一小時止。
工作內容:賽前準備、場地整理、賽中擔任球僮工作。
2. 球場服務員數名(各地球場皆可申請報名)
工作時間:賽前兩小時至比賽結束後約一小時止。
工作內容:球迷服務、引導帶位、球場各出入口管制。
 錄取公布:於民國108年2月上旬，在中華職棒大聯盟網站公告錄取名單。
 錄取通知:將以電話通知錄取人員後續教育訓練事宜，未錄取者將不另行通知。

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