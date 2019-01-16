爆米花／姜建銘有意兼任訓練員　為生涯下一步做準備

▲姜建銘。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／台北報導

崇越第4棒姜建銘爆米花聯盟一度竄升打擊榜第一，不過因傷影響表現，最後讓出打擊王，他最近也對生涯規劃有新想法，將兼任訓練員。

姜建銘去年豐收，以打者角色重返亞運，不過長期比賽仍累積身體的傷痛，亞運後回歸母隊，休息半個月後，9月底開始參加協會盃，當時姜建銘就感受到身體準備跟不太上。

雖然爆米花聯盟姜建銘原本打擊狀況維持高檔，但在澄清湖球場跑壘經過紅土與草皮界線時滑倒受傷，打擊軌跡受到影響，連11打席無安打，最後以出賽21場，75打數敲出30支安打，打擊率4成排第2，新北市林鴻偉以0.438拿下打擊王。姜建銘說，「其實新人崛起也不錯。」

姜建銘總冠軍賽首戰扛先發捕手第4棒，蹲捕是重拾兒時的守備位置，經歷2018年國手及捕手，身體累積的傷痛，也讓姜建銘有轉為訓練員的念頭，他說，「今年還是會打比賽，明年開始就會成為訓練員，幫忙球隊看投手。」未來也考慮報考A級教練。

崇越總教練吳思賢表示，「當初姜建銘在國體自主訓練時，我把他找來加入我們球隊，就是先讓他幫忙看投手，但他希望能留在場上，也打出不錯的成績。」崇越願意培養自家球員成為教練，因此姜建銘會兼任訓練員。