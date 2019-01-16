中職／味全龍重返職棒　球員要從哪裡來？

▲龍象傳奇經典賽味全龍。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

味全龍如果想要重回中職，由於解散後已解除會籍，必須重新申請以新球團辦法加入中職，除了要付5.8億元之外，球員部分可以從季中選秀、擴編選秀中獲得球員，前2年還可有4位洋將可以使用。

中職新球團加盟辦法中，味全龍要加盟金1.2億元，以及保證金3.6億元，還有1億元的地方棒球振興基金，其中3000萬由聯盟執行，7000萬由母企業提出計畫與執行。

由於味全龍目前沒有球員，聯盟在新球隊加盟辦法中，提出新球隊在新人選秀、擴編選秀及洋將規範等戰力補充辦法。

新味全龍加盟第一年擁有新人選秀第一順位選秀權，前4輪選秀每輪可以再多選1名球員，前4輪可以有8名球員，新人選秀可以選進20至27人。第二年也擁有第1順位選秀權，前2輪可各多選1名球員。

擴編選秀部分，第一年進行2次，新球隊可從原有4支球隊的30人保護名單外各選一人，再支付原球團一人300萬元權利金。

第二年則進行一次擴編選秀，這一次原有4支球團的保護名單變成18人，新球隊可在18人之外各選1人，並支付一人750萬元權利金。兩年總計可從原四球隊獲得12名選手，擴編選秀原則上在季後進行。

味全龍如果今年季中選秀會前提出申請加入中職，且獲常務理事會通過，今年透過新人選秀及擴編選秀可以選進35人以上。第2年再透過選秀補進球員。

中職規定新球團第一年參加中職二軍賽事，球季開始時球隊總人數不得少於28位球員。第二年新球團參加中職一軍、二軍賽事，球季開始時球隊總人數不得少於46位球員。規定新球團前兩年可以與戰力外選手在12月31日以前優先議約。

此外，為讓新球隊的戰力不會落後太多，聯盟規定新球團加入一軍最初兩年，最多可註冊四名洋將，登錄一軍上限四人，同時上場三人，皆比一般球團多一個名額，但四名洋將不得同為投手或野手。