SBL／明星賽票選活動正式開跑　夢幻隊人氣王由您決定

2019 SBL超級明星對抗賽，將於2月16日在桃園小巨蛋正式登場，「明星賽票選活動」於1月16日開跑至1月29日截止，本次票選活動將於「ETtoday新聞雲」手機APP上進行，參加票選就有機會獲得，近距離與球員接觸的汗水淋漓席等大獎。

最強陣容由你決定！本次明星賽網路票選佔70%、記者票選30%，選出共30位人氣球星。今年更是做出創舉，打破以往制度，由神秘嘉賓隊長與票選人氣狀元、榜眼，一同在1月31日線上直播遴選隊友過程，決定入選球員所屬球隊，提供球迷更有趣的組隊方式。

究竟本屆的人氣王獎落誰家？明星賽兩隊成員會是同門鬩牆？還是天龍VS地虎？趕快下載「ETtoday新聞雲APP」(https://goo.gl/J1qFh5)來投下您神聖的一票，將喜愛的球員送上明星賽的先發寶座吧！

「SBL超級明星對抗賽」人氣票選開跑！你的一票將決定兩隊先發球員，即日起在《ETtoday新聞雲》App開放投票，參加投票即有機會抽全明星隊後方的汗水淋漓席門票！每人每日最多可投12票，快揪好友一起參加投票，組織心目中的夢幻隊伍吧！

▲達欣洋將梅奧受球迷非常歡迎。（圖／籃協提供）

票選活動從2019年01月16日（三）15:00:00起至2019年01月29日（二）23:59:59止，為期14天。每天到《ETtoday新聞雲》App投下你關鍵的選票，每人每日最多可投12票，投越多票中獎機會越大！

1月31日(四)的驚喜直播在《ETtoday新聞雲》，現場將抽出「SBL超級明星對抗賽」灌籃大賽以及三分球大賽門票各30位，讓你進場觀看球員們最酷最炫的球技，還有全明星隊後方的汗水淋漓席30位，讓你可以更近距離的接觸到球場上的球員們！

◎ 得獎公布：1月31日（四）於《ETtoday新聞雲》直播抽出，並公布於App活動側欄，且活動小組將會以E-mail通知，請確認登入資料的E-mail正確及有效。



◎ 兌領方式：請於接獲得獎通知後於指定日期內回覆基本資料(姓名、電話、收件地址、郵遞區號..等)，若未於E-mail得獎後的指定日期內提供上述完整資料將視同放棄得獎資格，不再另行通知，敬請見諒。



主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

▲裕隆呂政儒本土老將一直有人氣。（圖／記者杜奕君攝）