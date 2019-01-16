嗆大都會4年6000萬給太少　葛蘭達：破壞捕手行情

▲強打捕手葛蘭達。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

道奇的強打捕手葛蘭達（Yasmani Grandal）在拒絕大都會的4年6000萬美元報價後，最終與釀酒人達成1年1825萬美元合約共識。會拒絕大都會報價的主要原因，一方面是金額不如預期，另一方面是他不想破壞捕手市場行情。

「我想作為一名球員，我應該尊重那些在我之前經歷過這些過程的前輩們。」葛蘭達表示，「像是麥肯（Brian McCann）、馬丁（Russell Martin）和莫里納（Yadier Molina）等鐵捕，他們為捕手建立高薪市場，如果我接受低於行情的報價，我想這是在破壞市場。

自休賽季開始至今，葛蘭達一直沒有收到滿意的合約，於是他決定簽下1年短約。如果這位30歲強打捕手能夠在釀酒人表現出色，有機會在下個賽季得到一張滿意的複數年合約，如果釀酒人最後沒有選擇留他，他也可以在明年自由市場缺乏捕手時繼續拚長約。

「我想保持自身的靈活性，特別是對於那些成績還在進步的年輕球員。」葛蘭達表示，「讓球團們知道，你所繳出的成績，是值得拿多一點錢的。」

近年大聯盟市場面臨寒冬，大聯盟春訓將於2月底開始，但如今僅有柯賓（Patrick Corbin）、伊沃迪（Nathan Eovaldi）和菊池雄星3名投手簽下3年以上合約，其中以柯賓6年1.4億加盟國民的合約最大。

葛蘭達可說是近代強打捕手代表之一，連續3個球季繳出至少20支全壘打的成績。他自2015年轉戰道奇之後，效力4年期間出賽510場比賽，打擊三圍 .238/.337/.453，累積89轟和245分打點。

▲國民簽下柯賓。（圖／達志影像／美聯社）



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