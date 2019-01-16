中職／味全龍重返職棒　徐師母：再出發要永續經營

▲徐生明遺孀謝榮瑤提供及味全龍三連霸球衣、義大犀牛球衣。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

味全龍解散20年後想要重回中職，故總教練徐生明遺孀謝榮瑤表示，味全龍要再出發是好事，重點是要永續經營，有新球團加入可以讓偏鄉及弱勢族群小孩有更多翻轉人生的機會，如何重拾球迷信心就看頂新如何做。

1999年味全龍奪得3連霸之後，頂新集團在球員出國慶功旅遊時宣布解散球隊，味全龍迷更到當時味全龍球團辦公室抗議，仍無法挽回解散的決定。

徐生明是當年味全龍3連霸總教練，在2013年擔任義大犀牛總教練時下半季病逝，師母接下徐總的遺願，成立徐生明棒球協會，協助美濃少棒的發展，舉辦徐生明棒球賽。

謝榮瑤表示，頂新連續3年贊助徐生明少棒賽，前年更無償提供味全龍的LOGO給徐生明棒球協會使用，很感謝頂新魏董的支持。

對於味全龍要重回中職，謝榮瑤表示，味全龍當年會解散有當時的時空背景，如今要重回中職，等於是再出發，這是一件好事，最重要是一定要永續經營，才是職棒經營之道。

她表示，這幾年在經營基層棒球，深知職棒只有4隊太少了，對於很多球員沒有舞台而離開，感覺真的很婉惜，如果有新球隊加入，可以讓更多選手有機會進職棒，讓偏鄉、隔代教養、單親家庭的小孩，可以透過打職棒而翻轉人生。

對於頂新之前解散球隊，傷了很多球迷的心，謝榮瑤表示，如果味全龍真的重回中職，就要好好去做，努力讓大家看到他們的努力，才可以重拾球員及球迷的信心。