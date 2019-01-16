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多齊爾透露有更好的報價　因為老婆1年900萬加盟國民

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▲洛杉磯道奇隊多齊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民隊簽下多齊爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

國民隊在上週以1年900萬美元簽下二壘重砲手多齊爾（Brian Dozier），但根據《MASN Sports》報導指出，多齊爾原本得到一張更優渥的報價，還是複數年合約，但他拒絕了拿更多錢的機會，只為了老婆開心。

多齊爾向記者透露，在休賽季有幾支球隊前來報價，不只國民隊提出合約，但為了讓老婆開心，他情願簽1年合約，「這裡我老婆想要來的地方，你會發現這才是最適合我們的，如果更多錢或是更長的合約長度，我們也不會更快樂。」

國民休賽期就開出1年500萬美元的合約給老將金斯勒（Ian Kinsler），沒想到最後教士提出的2年800萬美元，即便年薪金額較少，但複數年合約打動金斯勒的心，因此國民決定簽下多齊爾。

31歲的多齊爾曾在2015年入選全明星，2016年以42發全壘打締造歷史美聯最多轟二壘手紀錄，2017年也獲得金手套肯定。歷經生涯巔峰之後，沒想到多齊爾2018年打擊大幅退化，整季打擊三圍.215/.305/.391，擊出21轟、72分打點，相關數據都是自2013年以來最差成績。

多齊爾表示，「你可能因為覺得不如別人優秀而感到耿耿於懷，但我想要證明某些人錯了，我想整個生涯都在做這樣的事情，對此我沒有什麼意見，我也喜歡這樣的挑戰。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 多齊爾國民
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