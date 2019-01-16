運動雲

> >

虐灰狼42分還嘲諷　恩比德：榮幸加入第3陣容擊敗先發

ETtoday運動雲

▲七六人恩比德。（圖／CFP）

▲恩比德帶隊狂虐灰狼42分還不忘噴垃圾話。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

七六人16日在主場以149比107血洗灰狼，不僅單場狂轟21記三分彈打破隊史紀錄，單場149分也是自1990年來單場最高得分。由於這是巴特勒(Jimmy Butler)轉隊後首次對決前東家，贏球後恩比德(Joel Embiid)抓住過去他們間的恩怨展現嘴砲功力，在IG上表示，「榮幸成為第三陣容的一員並擊敗真正的NBA先發球員。

自家作戰的七六人半場打完就取得15分領先，隨後更一舉把優勢擴大到40分差，讓比賽早早失去懸念，巴特勒面對老東家也打得非常輕鬆，全場以8成的命中率加上三分球4投3中，攻下19分，3籃板，4助攻，甚至在一次錯位對決守到了唐斯，他卻展現強悍防守讓KAT完全頂不動，最終以失誤收場使得主場球迷大聲歡呼。

另外身為七六人救世主的恩比德，全場更無人能擋，三分投射、禁區強攻樣樣來，此役攻下31分，13籃板，完全把另一名長人唐斯(Karl-Anthony Towns)給打爆。由於巴特勒轉隊後首度面對灰狼就有出色表現，加上又大比分贏球，自己表現也非常亮眼，讓恩比德賽後也忍不住開始噴垃圾話，他在IG上發文，「榮幸成為第三陣容的一員並擊敗真正的NBA先發球員。」這番話指的就是巴特勒還在灰狼時期，曾於訓練中率領第三陣容擊敗唐斯以及威金斯(Andrew Wiggins)等先發球員。

對於這場慘敗，全場僅得到13分，3籃板，2助攻的唐斯也承認球隊打得非常差勁，「我們打得不符水準，當你沒有拿出水準，就有很高機率會被其他隊伍打爆，我們今天的情況就是被打爆了，接下來我們必須做好準備，七六人會在3月來到明尼蘇達，我們會在那時候還以顏色。」

▲▼恩比德，羅斯。（圖／CFP）

▲恩比德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA七六人灰狼恩比德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

小四女童搭電梯遭「噁男猥褻」　摸胸、頭30秒！爸調監視器氣炸

熱門新聞

味全龍重返中職！鎖定王建民、黃平洋、張泰山　最快2021年上陣

影／味全龍解散原因曝光！3連霸不到2個月「不打了」　頂新被罵20年

CBA／卡位推擠被撞倒　易建聯起身架枴胡瓏貿爆衝突

在騎士4季太操？詹皇恐休到2月底　前東家成員：上季消耗極大

影／味全龍重回中職？近期遞計畫書　邀王建民當教練

中職／張泰山證實頂新詢問重回職棒　希望我回來就回來

讀者回應

﻿

最新新聞

1拒大都會4年約 葛蘭達：破壞行情

2爆米花總冠軍賽G2因雨延賽

3大馬大師賽桃田返大馬思念李宗偉

4味全重返職棒　師母：再出發永續經營

5大陸翻本托執教中超黑歷史

熱門新聞

1味全龍重返中職　鎖定王建民

2味全龍解散原因曝光　頂新被罵20年

3CBA／易建聯架枴胡瓏貿爆衝突

4在騎士消耗太大？詹皇恐休到2月底

5味全龍重回中職？　邀王建民當教練

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366