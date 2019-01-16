虐灰狼42分還嘲諷　恩比德：榮幸加入第3陣容擊敗先發

▲恩比德帶隊狂虐灰狼42分還不忘噴垃圾話。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

七六人16日在主場以149比107血洗灰狼，不僅單場狂轟21記三分彈打破隊史紀錄，單場149分也是自1990年來單場最高得分。由於這是巴特勒(Jimmy Butler)轉隊後首次對決前東家，贏球後恩比德(Joel Embiid)抓住過去他們間的恩怨展現嘴砲功力，在IG上表示，「榮幸成為第三陣容的一員並擊敗真正的NBA先發球員。」

自家作戰的七六人半場打完就取得15分領先，隨後更一舉把優勢擴大到40分差，讓比賽早早失去懸念，巴特勒面對老東家也打得非常輕鬆，全場以8成的命中率加上三分球4投3中，攻下19分，3籃板，4助攻，甚至在一次錯位對決守到了唐斯，他卻展現強悍防守讓KAT完全頂不動，最終以失誤收場使得主場球迷大聲歡呼。

另外身為七六人救世主的恩比德，全場更無人能擋，三分投射、禁區強攻樣樣來，此役攻下31分，13籃板，完全把另一名長人唐斯(Karl-Anthony Towns)給打爆。由於巴特勒轉隊後首度面對灰狼就有出色表現，加上又大比分贏球，自己表現也非常亮眼，讓恩比德賽後也忍不住開始噴垃圾話，他在IG上發文，「榮幸成為第三陣容的一員並擊敗真正的NBA先發球員。」這番話指的就是巴特勒還在灰狼時期，曾於訓練中率領第三陣容擊敗唐斯以及威金斯(Andrew Wiggins)等先發球員。

對於這場慘敗，全場僅得到13分，3籃板，2助攻的唐斯也承認球隊打得非常差勁，「我們打得不符水準，當你沒有拿出水準，就有很高機率會被其他隊伍打爆，我們今天的情況就是被打爆了，接下來我們必須做好準備，七六人會在3月來到明尼蘇達，我們會在那時候還以顏色。」

▲恩比德。（圖／CFP）