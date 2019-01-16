差7支300轟！味全龍大復活　張泰山興奮：我願再披龍袍

▲張泰山是味全龍最後一位退休的球員，考慮重披龍袍拚生涯300轟。

圖文／鏡週刊

味全龍隊最後一位宣布退休的球員張泰山，年初也與頂新高層會面，他興奮地說：「若味全龍復出，我願意擔任球團任何職務，包括教練，甚至不排除再復出打球。」語氣難掩可能重披龍衫的興奮。

張泰山還打包票說：「味全龍隊回歸中職，只要從現有4支球隊吸收被釋出的球員，就足以打造一支完整球隊。」按照中職規章，味全龍就算必須從二軍打起，可從4支球團二軍的被保護名單以外挑選球員，2021年正式上一軍前，還可吸收其他球隊一軍保護名單以外的球員，戰力絕對不是問題。

▲張泰山19歲即加入味全龍，創造許多輝煌紀錄，他認為，味全龍光吸收目前4隊未獲續約球員，就能輕鬆組成即戰力的一軍。（張泰山提供）

張泰山的妻子吳靜宜向本刊表示，早在2年前，張泰山就已透過管道向頂新高層建議，可以吸收中職被釋出的球員，恢復味全龍隊，如今聽到開始動作，張泰山相當興奮，雖然已經辦過引退賽，但他一直念念不忘披著龍衫在球場上的日子，也希望有朝一日可以穿著當年初入職棒的球衣光榮退休。

1996年，張泰山以19歲的年齡在中華職棒亮相，當年就是穿著味全龍的戰袍，20年中職生涯裡，張打下2,134支安打、289轟，至今仍然是中職的泰山障礙。外號「森林王子」的張泰山生涯最大的遺憾，除了不能在中華職棒退休，另一項紀錄，就是距離中職史無前例的300轟門檻只差11支，但卻在統一獅球團的安排下，被迫轉任教練，無法忘情場上當球員的泰山，為了繼續打球，只好轉戰日本的獨立聯盟、澳洲職棒、在今年年初才回到台灣，加入台壽保成棒隊，若包含日本獨立聯盟及澳洲職棒等數據，生涯職棒全壘打累積293支，只差7支就能完成300轟里程碑。



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