亞足賽／6度參賽都小組淘汰　戰亂下的悲情英雄敘利亞

▲亞洲盃，敘利亞不敵澳洲無緣16強。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

去年在世足賽會外賽中打進亞洲12強，卻在附加賽惜敗澳洲的敘利亞，來到亞足聯亞洲盃再度與「袋鼠軍團」分在同組，15日進行最後一輪比賽時交手，敘利亞僵持到最後仍遭到澳洲絕殺、以2比3吞敗，三場比賽1和2敗墊底遭淘汰，這是敘利亞第六度參賽，也是第六度無緣出線。

飽受戰亂影響的敘利亞，始終難以在國家內進行主場賽事，因此在世足賽會外賽前兩輪中，都是移師阿曼進行，直到打入亞洲12強，敘利亞仍在為主場所苦，所幸最終馬來西亞首肯提供場地，讓敘利亞能持續參與賽事，最終以小組第三之姿闖進附加賽。

附加賽面對澳洲，敘利亞首戰在「主場」馬來西亞以1比1戰平，不過來到澳洲卻難敵地主優勢，雖然先進球，但最終遭到逆轉以1比2吞敗，無緣世界盃，但敘利亞當時展現出的鬥志與拼勁，以及戰亂中想要帶給家人朋友歡樂90分鐘的心，已然感動全世界。

在世足賽會外賽打出好成績，敘利亞在本次亞洲盃中被看好有望隊史首度出線，但首戰先0比0戰平巴勒斯坦，接著又以0比2不敵約旦，第三戰面對澳洲也沒能上演復仇戲碼，還遭到絕殺，最終三戰沒能拿下任何一勝確定淘汰，寫下隊史在亞洲盃的最差成績以外，也是隊史連續第六度無緣晉級淘汰賽。