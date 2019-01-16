亞足賽／多次爭議判決不影響　澳洲3比2絕殺敘利亞出線

▲亞洲盃小組賽，澳洲絕殺敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

挑戰在亞足聯亞洲盃衛冕的澳洲，首戰出師不利輸給約旦後，第二場比賽找回狀態，以3比0擊退巴勒斯坦，最後一戰只要取勝就晉級，雖然整場比賽出現許多爭議判決，但澳洲仍靠著羅吉奇(Tomas Rogic)在傷停補時階段進球，最終以3比2絕殺奪勝，繼約旦之後，以B組第二之姿晉級。

挑戰連霸的澳洲目前世界排名41，首戰面對約旦被預期能輕鬆過關，沒想到卻遭到對手先破門，接著又久攻不下，只能以0比1爆冷吞敗，不過第二戰碰巴勒斯坦，澳洲找回狀態，上半場就連進2球，下半場再進一球奠定勝基，只要最後一場奪勝就能晉級。

15日晚間澳洲交手敘利亞，此役打得膠著，雙方掌握球權的時間相差不大，也互有攻勢，第30分鐘，敘利亞一次右路自由球攻進球門，不過主裁判認為敘利亞有犯規動作因此進球不算。

第41分鐘，澳洲中場自由球發到前場右路，瑪比(Awer Mabil)接到球後帶球切到禁區線附近直接射門，幫助澳洲取得領先。開心不過2分鐘，敘利亞馬上反擊，赫里賓(Omar Khrbin)在禁區內接獲隊友左路底線傳球後，先是一次頭球攻門被擋下，再度補射破門扳平比數。

下半場澳洲在第54分鐘伊科諾米迪斯(Chris Ikonomidis)在小禁區內補射，雖然敘利亞球員到球門線上補救，但主裁判認為進球有效，即使敘利亞抗議仍維持原判，澳洲取得2比1。第72分鐘，澳洲一次破門，但卻被判越位在先不算，第80分鐘，敘利亞遭到禁區犯規獲得一次12碼，Omar Al Soma罰進再度扳平。

傷停補時階段，第93分鐘，羅吉奇把握隊友傳到禁區中路的球，一腳遠射直接破門絕殺，最終以3比2取得勝利，小組賽戰績2勝1敗積分7分以小組第二之姿確定進入淘汰賽。

▲羅吉奇傷停補時進球。（圖／達志影像／美聯社）