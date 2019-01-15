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亞足賽／6年沒回家了淚崩　印度無緣出線主帥請辭：已達標

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▲▼亞洲盃,亞足賽,印度vs泰國（藍）。（圖／達志影像／美聯社） 

▲亞洲盃印度首戰擊敗泰國後連吞2敗無緣出線。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃A組最後一場賽事，印度最終遭到巴林自由球絕殺，以0比1吞敗後，積分3分確定無緣出線，賽後英國籍主帥康斯坦丁(Stephen Constantine)也提出辭呈，表示已經帶隊達到當初的目標，他更哽地說，「我已經6年沒有回家了，現在也是時候回去陪伴妻兒了。」

在碰上巴林之前，印度先是以4比1擊敗泰國，接著0比2輸給地主阿聯，最後一場只要打平就能晉級，而此役巴林拼死防守，讓印度久攻不下，下半場反倒在門前犯規，給予巴林機會，Jamal Rashed操刀自由球絕殺，1比0擊敗印度，也打碎印度的晉級夢。

▲亞洲盃,印度主帥康斯坦丁(Stephen Constantine)。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度主帥康斯坦丁。（圖／達志影像／美聯社）

賽後康斯坦丁於記者會中表示，4年前印度足協將他找回來執教，目標就是打進亞洲盃，「我做得比當初承諾得更多了一點，現在我想也是時候離開了，這決定很艱難，我相當不捨這些球員和幕後人員，但也非常感謝印度足協提供的所有支持。」

14日這天，剛好也是自己妻子的生日，56歲的康斯坦丁在記者會中說到哽咽，「我已經六年沒有回家了，我每三個到四個月才能見自己的女兒們一面，現在我也是時候回家陪伴妻兒了。」 

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足印度男足無緣16強主帥請辭
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