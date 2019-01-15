亞足賽／巴林絕殺印度小組第三　睽違15年終再度出線

▲亞洲盃，巴林絕殺印度出線。（圖／取自AFC）



記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃A組小組賽，最終巴林靠著自由球以1比0擊敗印度，拿下寶貴的3分積分後，也確定以最佳第三名於小組出線，這是巴林睽違了15年後再度進入淘汰賽，將要挑戰突破歷史最佳的殿軍，不過16強可能碰上組B第一的約旦或C組第一的中國或南韓。

此役之前，A組的形勢為阿聯積分4分位居小組榜首，泰國和印度都3分排第二第三，巴林則以1分墊底，這場比賽只要印度打平，就能確定以4分晉級，但巴林卻必須要取勝才能出線。

印度在甫開賽就有主力受傷，必須要人員調整，不過仍讓巴林久攻不下，雙方僵持到下半場，巴林在第90分鐘時遭到印度在禁區內犯規，獲得一次寶貴的自由球機會，由Jamal Rashed操刀，印度門將預測錯邊讓巴林直接正射破門絕殺奪勝。

拿下這3分積分，巴林以積分4分成為最佳第三名，確定先晉級到16強，這是巴林睽違15年再度小組出線，過去三屆亞洲盃包括2007、2011和2015，巴林都在小組賽中以1勝2敗遭到淘汰，2004年中國亞洲盃，巴林以1勝2和積分5分排名在中國之後出線，接著又以PK賽4比3擊敗烏茲別克，但4強延長賽3比4不敵日本，季軍戰又2比4輸給伊朗，不過仍拿下隊史最佳的第四名。