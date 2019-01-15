運動雲

> >

亞足賽／巴林絕殺印度小組第三　睽違15年終再度出線

ETtoday運動雲

▲亞洲盃，巴林男足，巴林vs印度。（圖／取自AFC） 

▲亞洲盃，巴林絕殺印度出線。（圖／取自AFC）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃A組小組賽，最終巴林靠著自由球以1比0擊敗印度，拿下寶貴的3分積分後，也確定以最佳第三名於小組出線，這是巴林睽違了15年後再度進入淘汰賽，將要挑戰突破歷史最佳的殿軍，不過16強可能碰上組B第一的約旦或C組第一的中國或南韓。

此役之前，A組的形勢為阿聯積分4分位居小組榜首，泰國和印度都3分排第二第三，巴林則以1分墊底，這場比賽只要印度打平，就能確定以4分晉級，但巴林卻必須要取勝才能出線。

印度在甫開賽就有主力受傷，必須要人員調整，不過仍讓巴林久攻不下，雙方僵持到下半場，巴林在第90分鐘時遭到印度在禁區內犯規，獲得一次寶貴的自由球機會，由Jamal Rashed操刀，印度門將預測錯邊讓巴林直接正射破門絕殺奪勝。

拿下這3分積分，巴林以積分4分成為最佳第三名，確定先晉級到16強，這是巴林睽違15年再度小組出線，過去三屆亞洲盃包括2007、2011和2015，巴林都在小組賽中以1勝2敗遭到淘汰，2004年中國亞洲盃，巴林以1勝2和積分5分排名在中國之後出線，接著又以PK賽4比3擊敗烏茲別克，但4強延長賽3比4不敵日本，季軍戰又2比4輸給伊朗，不過仍拿下隊史最佳的第四名。

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足巴林印度
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

推薦閱讀

亞足賽／朝鮮怎麼了！遭卡達6比0血洗　2場狂失10球吞七連敗

亞足賽／伊朗梅西梅開二度退越南　兩戰狂進7球提前晉級

亞足賽／土庫曼、朝鮮慘敗　中華男足還有很大進步空間

亞足賽／對朝鮮攻進4球　金靴獎已是卡達阿里囊中物

熱門新聞

中職／婉謝球團安排轉教練　羅錦龍：不想要後悔

中職／林智勝不希望春訓脫隊　哪裡有舞台就去哪

老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」　豪哥外線能力獲肯定

中職／看王建民紀錄片落淚　羅錦龍點滴在心頭

中職／桃猿談薪僅剩4人　郭嚴文挑戰50萬月薪

NFL／預測超級盃冠軍　聖徒最被看好

讀者回應

﻿

最新新聞

1藤田学客座　林威助盼助潛力投手

2亞足賽印度無緣16強主帥請辭

3獨行俠積極兜售史密斯

4鑽石卡破萬　林威助大餅卡最稀有

5厄文：批評隊友只是我太想贏球

熱門新聞

1婉謝轉教練　羅錦龍：不想要後悔

2不希望春訓脫隊　林智勝：球員需要舞台

3老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」

4看王建民紀錄片　羅錦龍點滴心頭

5猿談薪剩4人　郭嚴文拚50萬月薪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

日本火力中樞　旅外最強香川真司

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366